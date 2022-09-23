ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti

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Türkiye'nin kilitlendiği 2023'teki seçimlere bir yıldan az süre kalırken anket şirketleri de art arda anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 33 ilde gerçekleştirilen son anket sonuçlarını yayınlandı.

AK PARTİ YÜZDE 30,6 OY ALDI

Buna göre en çok oy alan partilen AK Parti, CHP ve AK Parti olarak sıralandı. AK Parti yüzde 30.6 oy oranına ulaşırken, Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 24.8, İYİ Parti ise yüzde 19.4 olarak belirlendi.

17-21 EYLÜL TARİHLERİNİ KAPSIYOR

Paylaşımında Pösteki, ORC'nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuclarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekildedir; Ak Parti: %30,6 Chp: %24,8 İyi Parti: %19,4" ifadelerini kullandı.