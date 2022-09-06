HDP, kendi seçmenine yakın olan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse 6'lı masaya destek vermeyecek - Son Dakika
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HDP, kendi seçmenine yakın olan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse 6'lı masaya destek vermeyecek

06.09.2022 13:10

Küresel dengelerin değişime uğradığı zamanlarda Türkiye tarihi 2023 seçimlerine doğru gidiyor. HDP, 6'lı masada resmi olarak görünmese de kimi aday göstereceği konusunda baskılı davranıyor. 6 kez toplanan 6'lı masanın kimi aday göstereceğiyse henüz netleşmedi. Muhalefet için çok önemli bir konumda olan HDP'yse kendi seçmen kitlesinin yakın gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışındaki tüm adaylara kapısını kapadı.

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenmiş durumda... Partiler, seçim atmosferinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kapalı kapılar arkasında stratejilerini belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

İKİ İSME SICAK BAKIYORLAR

Bu süreçte hiç kuşkusuz en çok merak edilen soru 6'lı masanın kimi aday göstereceği. Adaylıkla ilgili kulislerde farklı isimler gündeme gelse de henüz netleşmiş bir şey yok. Belirlenecek aday seçimin kilit partisi olarak gösterilen HDP'yi de yakından ilgilendiriyor. Kendi seçmen kitlesinin oy vermeyeceği bir ismin aday gösterilmesini istemeyen HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismine sıcak bakıyor. Bu iki isimden birinin aday gösterilmesi durumunda HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayacak.

HDP, MANSUR YAVAŞ'A MESAFELİ

Ancak HDP, adaylıkla ilgili ismi gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismine mesafeli... Aday olarak Yavaş'ın gösterilmesi durumunda HDP, kendi adayını çıkaracak ve seçime tek başına girecek. Geçtiğimiz günlerdeHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Sancar, isim vermeden Yavaş'ı işaret ederek, "Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Ahmet Türk ise aynı konu hakkında şunları söylemişti: "Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunacak bir insan bizim için önemlidir. Ama geçmişte demokratik değerlere sahip çıkmamış isimlerin aday gösterilmesini de istemiyoruz."

DEMİRTAŞ, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da adaylık tartışmalarına katılmış ve "İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz Ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklayıcı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum" demişti.

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SON DAKİKA: HDP, kendi seçmenine yakın olan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse 6'lı masaya destek vermeyecek - Son Dakika
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