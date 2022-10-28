Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MetroPoll'un son anketinde "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Sonuçlara AK Parti yüzde 31.9, CHP yüzde 20.4, İYİ Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 8.8, DEVA Partisi 1.2, Saadet Partisi yüzde 1.1, Zafer Partisi yüzde 0.6 oy oranına sahip oldu.
Böylelikle Eylül ayında yapılan ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 29'dan yüzde 31.9'a yükseldi. CHP ise yüzde 21.4'ten 20.4'e indi.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin oy oranında son bir aydaki değişim dikkat çekti - Son Dakika