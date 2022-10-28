AK Parti'nin oy oranında son bir aydaki değişim dikkat çekti

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Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MetroPoll'un son anketinde "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ YÜZDE 32'YE DAYANDI

Sonuçlara AK Parti yüzde 31.9, CHP yüzde 20.4, İYİ Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 8.8, DEVA Partisi 1.2, Saadet Partisi yüzde 1.1, Zafer Partisi yüzde 0.6 oy oranına sahip oldu.

AK PARTİ'NİN GEÇTİĞİMİZ AYA GÖRE OYU ARTTI

Böylelikle Eylül ayında yapılan ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 29'dan yüzde 31.9'a yükseldi. CHP ise yüzde 21.4'ten 20.4'e indi.