Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız - Son Dakika
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Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız

14.08.2022 23:34

2023 seçimleri için saha çalışmalarını başlatan 6'lı masa partilerinin seçim hesabıyla ilgili ortaya atılan iddiaya göre muhalefet partilerinin, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin, itiraz edenlerin yarısı oy verse biz bu seçimi alırız" görüşünde birleştiği belirtildi.

Türkiye açısından çok önemli olarak değerlendirilen 2023 seçimlerine aylar kala, hem iktidar hem de muhalefet partileri seçim çalışmalarını hızlandırdı. Meclis'in kapanmasının ardından başta muhalefet olmak üzere tüm partiler Türkiye'nin dört bir yanında yoğun faaliyet yürütüyor.

MUHALEFET, İKTİDARIN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYOR

Parti genel başkanları da her hafta en az bir kenti ziyaret ediyor. Ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde sahaya çıkan muhalefet ise gördüğü ilgiden memnun.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre, her gittikleri kentten yeni bir motivasyonla dönen milletvekilleri sahada iktidarın değişeceği havasını gördüklerini söylüyor.

"İTİRAZ EDENLERİN YARISI OY VERSE YETER"

Bir daha AK Parti ya da MHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen çok sayıda vatandaşla karşılaştığını anlatan bir siyasi parti temsilcisi durumu ifade ederken, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin, itiraz edenlerin yarısı oy verse yeter, biz bu seçimi alırız" değerlendirmesi yapıyor.

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AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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