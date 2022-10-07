HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı - Son Dakika
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HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı

07.10.2022 23:59

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 6'lı masa hakkındaki düşüncelerini ilk kez net bir şekilde ortaya döktü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayına destek verip vermeyeceği çok merak edilen HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "6'lı masanın vaatleri yetersiz" ifadesini kullandı.

Seçimlere artık çok kısa bir süre kala, partilerin nasıl hareket edeceği de merak edilmeye başlandı. Şubat ayında başlayan 6'lı masa toplantılarına katılmamasına rağmen, 6'lı masa ile hareket ettiği öne sürülen HDP, geçtiğimiz aylarda yeni bir ittifakın içerisinde yer aldığını açıkladı. Yeni ittifakla birlikte tarafını az çok belli eden HDP'nin yine de 6'lı masanın adayına destek verip vermeyeceği merak ediliyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise aylar sonra 6'lı masa hakkındaki düşüncelerini net sözlerle dile getirdi.

"YAPACAĞIMIZ ŞEY, GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK"

Mithat Sancar, "Emek ve Özgürlük İttifakı ile Altılı Masa arasındaki fark nedir" sorusu üzerine, "Yapacağımız tek şey, güçlerimizi birleştirmektir. Bizler, HDP olarak kurduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte, bulunduğumuz her yerde halkın sesine kulak vermek adına büyük çaba harcıyoruz. Yolumuzu masa başında ve parti merkezinde belirlemiyoruz. Politikalarımızı halkla istişare ederek, halkı dinleyerek, onlarla sürekli etkileşim içinde kalarak oluşturuyoruz. Bundan sonra da bütün temel konularda aynı politikayı izlemeye devam edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı büyüyecektir. Önümüzdeki en önemli hedef, bu ittifakı en geniş kesimlere; ezilenlerin, sömürülenlerin, yok sayılanların, ötekileştirilenlerin tümünü kapsayacak bir genişliğe ulaştırmaktır" dedi.

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"ALTILI MASA'YI HALKIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Sancar, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim, bu amacımıza ulaşmamız için de çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Ama halkımız bilsin ki bir alternatif vardır. Emekten yana, sömürüye karşı, adaletsizliği ortadan kaldıracak, adaleti savunan, bu baskılara karşı duracak, özgürlüğü savunan, yalan iktidarına karşı hakikatin peşini bırakmayacak bir alternatifi mutlaka inşa edeceğiz. Sadece seçimler için değil, seçimlerin sonrasında da yeni bir başlangıç, demokratik ve özgürlükçü, emekten yana bir değişimin dinamik motor gücü haline geleceğiz. Bugün yaptığımız şey, bütün bu adaletsizliklere karşı en geniş kesimlerin mücadele ortaklığını sağlamaktır. Emek ve Özgürlük İttifakı, diğer iki ittifaktan da çok temel noktalarda ayrışmaktadır elbette. Adı üzerinde, emekten yana bir düzen ve özgürlükçü bir yaşam inşa etmek için yola çıkmıştır. Diğer ittifaklar, Cumhur İttifakı'nı söylememe bile gerek yok, biraz önce konuşmamda Cumhur İttifakı'nın ve onun iktidarının yarattığı çöküşü örneklerle anlattım, Altılı Masa'nın şu ana kadarki çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri halkın takdirine bırakıyoruz. Ama temel konularda ikna edici güçlü bir alternatif sunma noktasında yetersiz kaldığını da söylüyoruz."

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Son Dakika Politika HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı - Son Dakika
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