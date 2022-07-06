'2023'te 23 milyon üye' hedefi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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'2023'te 23 milyon üye' hedefi toplantısı yapıldı

06.07.2022 13:00
'2023'te 23 milyon üye' hedefi toplantısı yapıldı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023' te 23 milyon üye" hedefi için toplantı düzenlendi.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023' te 23 milyon üye" hedefi için toplantı düzenlendi.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, mahalle başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerinin ile partililer katıldı.

Toplantının Açılış konuşmasını yapan Mustafa Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 11 milyon üyesi olan AK Partinin üye sayısını 2023'te 23 milyona çıkarma hedefi için Adıyaman merkez ilçe teşkilatı olarak yoğun bir gayret içerisine girdiklerini söyledi.

Başkan Alkayış, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan son il başkanları toplantısında Türkiye genelinde partimize yeni 12 milyon üyenin partimize kazandırılması yönünde talimatları oldu. Bütün teşkilatlarımız buna göre bir gayretin içerisindeler. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı olarak bugün cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşmak için yapacağımız çalışmaları değerlendirmek üzere toplantımızı gerçekleştirdik.

Teşkilat başkanlığımızın yaptığı bir çalışma ile genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefleri merkez ilçe teşkilatı olarak çok kısa bir sürede inşallah gerçekleştireceğiz. Adıyaman halkı ve tüm hemşehrilerimiz cumhurbaşkanımızı seviyor. Partimize olan güven aynen devam ediyor. Bu muhabbeti aynen devam ettireceğiz. Türkiye'nin en büyük partisi olan AK Partimizi daha da genişletmek ailemizi daha da büyütmek için yoğun bir gayret ortaya koyacağız. Yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olması temenni ediyor, yapılan çalışmaların partimize demokrasimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığımızın düzenlediği, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah teşkilatlarımızın bu azim ve dik duruşu ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve

İl başkanı Mehmet Dağtekin ise birlik ve beraberlik mesajları vererek 23 milyon üye için durmadan çalışacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika '2023'te 23 milyon üye' hedefi toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: '2023'te 23 milyon üye' hedefi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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