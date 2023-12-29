2023 Yılında 23 Milyar 74 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Yakalandı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık" dedi.

Bakan Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı kaçakçılık verilerini değerlendirdi. Bolat, 2023 yılında hükümet olarak ihracat temelli, kalıcı ve istikrarlı büyümenin sağlanması için büyük çabalar sarf ettiklerini söyledi. Yasa dışı ticaretle mücadelede tavizsiz bir şekilde ellerinde geleni yaptıklarını söyleyen Bolat, "Bunları yaparken hem haksız ticareti engellemek hem devletin gelir kaybını engellemek hem de halkımızın güvenle yaşamasını sağlamak; ticarette istikrarı sağlayabilmek ve dürüst, namuslu tüccarların da menfaatlerini koruma noktasında 7/24 çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Havada, karada, demir yollarımızda hareket eden her araç dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Yasa dışı uygulamalar ve bunlara tevessül etme varsa bunlar en kısa sürede yakalanmaktadır. Bu nedenle 86 milyon vatandaşımız rahatlıkla devletine, hükümetine güvenebilir. 154 tane gümrüğümüz var ve 16 bin gümrük çalışanımız var. Bunların 8 bin 500'ü gümrük muayene personelimiz, 7 bin 500 kadarı da gümrükler muhafaza kaçakçılık ve istihbarat personelimiz. Hepsini de çok teşekkür ediyorum" dedi.

'UYUŞTURUCU TİCARETİNE ASLA GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Bakanlığın gümrüklü sahalarda, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı 365 gün başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydeden Bolat, "Gümrüklü sahalarımızda milyonlarca taşıt, eşya ve yolcunun kontrolü yapılmaktadır. Ülkemizi ve halkımızın menfaatlerini korumak adına da kaçakçılık teşebbüslerine geçit verilmemektedir. Bu konuda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ile de tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışma gösteriyoruz. Türk aile yapısının bütünlüğünü, sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine asla göz açtırmıyoruz. Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ticarete de büyük darbeler indirmiş bulunuyoruz. Bakanlığımız bu mücadeleyi sergilerken vizyoner projeler ortaya koymaya, dünyadaki en gelişmiş teknik imkanları ve ekipmanları kullanmaya da büyük önem veriyor" diye konuştu.

'12 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nin 780 bin kilometrekarelik toprakları ve kara sularını 7/24 kontrol ettiğini vurgulayan Bolat, "Burada özellikle uzman, dinamik ve etkin bir çalışma ekibine sahibiz. 2023 yılının tamamında toplam 182 milyon yolcunun giriş-çıkış kontrolü yapıldı, 8 milyon 300 bin konteyner kontrol edildi, 966 bin uçak bizim hava sahamızı kullandı, 108 bin gemi kara sularımızda bulundu ve 4 milyon 800 bin adet TIR ve kamyon bu ticari taşımacılıkta kullanıldı ve onların da kontrolü yapıldı. Ayrıca 5 milyon adet binek aracın gümrüklerde kontrolü yapıldı. 2023 yılında gümrük kontrollerinde yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasa dışı gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü, yaklaşık 7,5 milyar lira değerinde 40 milyon adet çeşitli eşya, 1 milyon 886 bini tıbbı ilaç olmak üzere 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'TAVİZ VERİLMEDEN DEVAM EDİLECEK'

2022 yılındaki yakalamalara göre yüzde 93 oranında değer artışı ile 2023 yılında toplam 23 milyon 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalaması yapıldığını belirten Bolat, "Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzerine kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına taviz verilmeden devam edilecektir. Ayrıca, ülke içine girmiş olsa bile sonradan yapılan kontrollerle 2023 yılında toplam 2 milyon 800 milyon lira değerinde ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin gelir kaybı engellenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye sokabilecek, iç piyasa dengesini alt-üst edecek, ticarette haksız rekabet yaratacak bütün girişimlere engellemeye kararlıyız. Güncel gelişme ve yöntemleri de suçlulardan daha önce hareket ederek engelleme konusunda arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler" dedi.