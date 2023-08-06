2024 Yerel Seçimleri Ne Zaman? - Son Dakika
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2024 Yerel Seçimleri Ne Zaman?

06.08.2023 22:02

2024 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır ve en son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından vatandaşların gündeminde Belediye seçimleri tarihi yer aldı. Seçimlerin ardından en çok merak edilenler belediye seçimleri tarihi oldu. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? İşte detaylar...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda?

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.

Cumhur İttifakı 16 büyükşehir belediyesi, 34 il ve 680 ilçede galip gelirken Millet İttifakı,11 büyükşehir belediyesi, 10 il ve 210 ilçede birinci parti oldu.

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