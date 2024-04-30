2024 Yılında Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Hedefleniyor - Son Dakika
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Politika

2024 Yılında Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Hedefleniyor

2024 Yılında Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Hedefleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Vadeli Programda madencilik sektörüne yapılacak yatırımların 2024 yılında geçen yıla oranla yüzde 34'lük bir artışla 106 milyar lira olması hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin yer altı kaynaklarını kullanarak sanayinin ihtiyaç duyduğu madeni yerli kaynaklarla karşılamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz kaynakları arama noktasında 2023 yılında en aktif ülke olduğunu ve Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda kendi doğalgazını üretir hale geldiğini ifade etti.

30.04.2024 16:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Vadeli Programda madencilik sektörüne yapılacak yatırımlara ilişkin, "2024 yılında madencilik sektöründe yapılacak kamu yatırımlarının geçen yıla oranla yüzde 34'lük bir artışla 106 milyar lira olması kurgulandı" dedi.

Ankara'da Türkiye Madencilik Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliği yaptığı toplantıda, madencilik sektörünün mevcut durumu, problemleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı konuşmada madenciliğin büyük riskler barındıran bir sektör olduğunu ifade etti.

Bayraktar, tabii kaynaklar alanında bir vizyon ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi. İnsan odaklı ve katma değerli madencilik anlayışını rehber edindiklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin geleceği için tabii kaynaklar ve madencilik sektörünü gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmaları gerektiğini aktardı.

"22 yıldır önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu madeni yerli kaynaklar ile karşılamak"

Türkiye'nin yer altı kaynaklarını işaret eden Bayraktar, "Madenler Türkiye ekonomisi içinde fevkalade önem arz ediyor. Madencilik, sanayiyi besleyen ana akımlardan. Ana akım iş kollarından bir tanesi. 22 yıldır önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu madeni mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımız ile yerli kaynaklarımızla karşılamak. Öz kaynaklarımızı çıkarmak ve ekonomiye bunları kazandırmak" diye konuştu.

Bayraktar, madencilik sektöründe son 15 yılda yıllık ortalama 136 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığına da dikkati çekti. 2022 yılında madencilik sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla içerisinde yüzde 1,4'e geldiğini belirten Bayraktar, deprem nedeniyle bu oranın 2023 yılında yüzde 1,2'ye gerilediğini ifade etti.

"2024'de madenciliğe 106 milyar lira kamu yatırımı yapılması hedefleniyor"

Orta Vadeli Programda ise madenciliğin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bayraktar, "2024 yılında madencilik sektöründe yapılacak kamu yatırımlarının geçen yıla oranla yüzde 34'lük bir artışla 106 milyar lira olması kurgulandı. Dolayısıyla bu anlamda bizim de yatırımlarımız artarak maden sektörüne devam edecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye kendi doğalgazını üretir hale geldi"

Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında Türkiye'nin petrol ve doğalgaz kaynakları arama noktasında 2023 yılında en aktif ülke olduğunu belirten Bayraktar, " Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında denizin 2 bin 100 metre derinliğinde, Türkiye kendi doğalgazını üretir hale geldi. Bunu yaparken biz 2016'da o çerçevesini çizdiğimiz stratejide şunu yapmıştık. 'Kendi gemilerimizle, kendi filomuzla, kendi imkanlarımızla bunu yapalım' dedik" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar, gayrisafi yurtiçi hasılada madencilik sektörünü yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 2024 Yılında Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılında Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Hedefleniyor - Son Dakika
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