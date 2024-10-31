TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.
Son Dakika › Politika › 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?