2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Ticaret Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.