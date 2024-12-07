2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlıyor - Son Dakika
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Politika

2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlıyor

AK Parti, 9 Aralık'ta başlayacak 2025 bütçe görüşmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

07.12.2024 11:49
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri için hazırlıkları yaptıklarını, 12 gün sürecek görüşmelerde partisinden 136 milletvekilinin söz alacağını bildirdi.

Güler, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulda bütçe görüşmelerinin 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirten Güler, görüşmelerin 12 gün süreceğini ifade etti.

Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinin 8 turda görüşüleceğini kaydeden Abdullah Güler, 20 Aralık'ta görüşmelerin tamamlanacağını ve oylama yapılacağını anlattı.

Güler, görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceğini bildirdi.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin 9 Aralık Pazartesi günkü birleşimde gerçekleştirileceğini dile getiren Güler, bu birleşimde yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yapacağını söyledi.

"Bakanlarımız bütçelerini anlatacak, eleştirilere cevap verecek"

Yılmaz'ın sunumun ardından bütçenin tümü üzerinde parti gruplarının 70'er dakika konuşacağını belirten Güler, "Görüşmelerin ilk gününde, Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala ve ben parti grubumuz adına bütçenin tümü üzerinde 35'er dakika konuşma yapacağız. İlk günkü görüşmelerin ardından TBMM Başkanlığının ve bakanlıkların bütçelerinin görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde bakanlarımız, bakanlıklarının bütçelerini anlatacak ve eleştirilere cevap verecek." diye konuştu.

Bütçenin, Orta Vadeli Programa (OVP) uygun olarak hazırlandığının altını çizen Güler, görüşmelerde bütçenin verimlilik, sürdürülebilirlik, denetlenebilirlik ölçütleri içerisinde hazırlandığına ilişkin açıklamalar yapılacağını anlattı.

Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Bütçe görüşmelerinde 136 milletvekilimize söz vermeyi planladık. 2025 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 23'üncü bütçe. Bu bütçe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yedinci, Türkiye Yüzyılı'nın da ikinci bütçesi. Bugüne kadar yaptığımız tüm faaliyetlerin üstüne bundan sonra daha nitelikli hizmetlerin sunulması için bütçe imkanı sağlıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda süreç 39 gün sürmüştü, 12 gün sürecek Genel Kurul görüşmeleri için de milletvekillerimiz, parti grubumuz hazırlıklarını yaptı. Diğer partilerle uzlaşıldı, grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerine belli dağılımla sözler veriliyor. Grubu olmayan siyasi partilerin milletvekillerine de konuşma verilecek."

Kaynak: AA

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