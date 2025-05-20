2025 Enflasyonu Hedeften Saptı - Son Dakika
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Politika

2025 Enflasyonu Hedeften Saptı

CHP'li Sarıbal, 2025 yılı enflasyonunun tahminleri aştığını ve yoksulluğun arttığını belirtti.

20.05.2025 18:04
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2025 yılı enflasyonu daha 3 ayda hedeften şaştı, bambaşka bir yere doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yoksulluk ve işsizliğin arttığını, gençlerin umutlarının her geçen gün azaldığını öne sürdü.

Aylık enflasyonun tahmin edilenden fazla çıktığını dile getiren Sarıbal, "2025 yılı enflasyonu daha 3 ayda hedeften şaştı, bambaşka bir yere doğru gidiyor. Onların rakamları tutmuyor, raflarda da fiyatlar uçmuş gidiyor. Enflasyonun yanı sıra ilk 4 ayda 2 trilyon 810 milyar lira vergi toplanmış ve 704 milyar lira faize gitmiş. İşçiye, emekliye, köylüye, halka para yok faiz lobilerine var." sözlerini sarf etti.

CHP'li Sarıbal, milyonlarca emeklinin geçinebilmek için çalışmak zorunda kaldığını da söyledi.

"Hal Yasası" olarak bilinen Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacağını duyduklarını aktaran Sarıbal, düzenlemeyle belediyelerin yetkilerinin azaltılacağını, üreticinin ezileceğini, tüketiciye yeni sorunlar yükleneceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Enflasyonu Hedeften Saptı - Son Dakika

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