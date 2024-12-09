2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu bütçe kalkınmacı değildir. Bu bütçe, dayanışmacı değildir. Bu bütçe, refah temelli değildir. Vergi toplarken adaletli değildir. Yine ağır ve vergi yükü yoksulların ve ücretlilerin sırtındadır." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde partisi adına söz aldı.

Konuşmasının başında Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerle Artvin'deki heyelanda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Özel, bütçe hakkının insanlık ve demokrasi tarihi açısından zorlu mücadeleler sonrasında ağır bedeller ödenerek edinilmiş en önemli hak olduğunu belirtti.

"Milletten bütçe yetkisini yapma yetkisini almış olan milletvekilleri egemenlik hakkını temsil ettikleri yurttaşlara karşı hiçbir zaman unutulmayacak bir mesuliyeti taşımaktadırlar." diyen Özel, bütçe görüşmelerinin sadece rakamlardan ibaret görülmesinin milletin verdiği yetkinin açıkça istismar edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Hükümetin Meclis'e getirdiği bütçe ile yanlış tarafta durmakta ısrar ettiğini öne süren Özel, "Bu bütçe kalkınmacı değildir. Bu bütçe, dayanışmacı değildir. Bu bütçe, refah temelli değildir. Vergi toplarken adaletli değildir. Yine ağır ve vergi yükü yoksulların ve ücretlilerin sırtındadır. Hakça bölüşüm yoktur. Bütçe imkanları bu toplumun büyük bölümünü oluşturan yoksulların değil, zengin bir çevrenin lehine kullanılmaktadır." diye konuştu.

Özel, emeklilerin, asgari ücretlilerin, çiftçilerin, atanmayan öğretmenlerin sorunlarını her platformda dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Normalleşme nedir?' diye sorunlara, bir kez daha ifade edeyim. Normalleşme; siyasetin kısır kavgalarından şahsi tartışmalardan arınıp sadece milletin gündemine yoğunlaşmaktır. Normalleşme, anormal siyasetin konforuna kapılarak ülkeyi kutuplaştırıp yerini sağlamlaştırmak isteyenlere karşı milletin konforunu düşünen bir siyaseti vaat etmektir. İktidar attığı her adımda bu konuda bir samimiyet ortaya koymamıştır. Biz artık hiçbir suni gündemin, çıkar kavgasının milletin sesini bastırmasına izin vermiyoruz. Bundan sonra da vermeyeceğiz."

"CHP mevcut anayasaya uymayanlarla aynı masaya oturmayacak"

Partisinin yerel seçimlerdeki başarına işaret eden Özel, iktidarın vatandaşın sandıkta verdiği mesajı iyi okuyamadığını savundu.

Yerel seçimlerden itibaren hem kendilerine hem de vatandaşa suni gündemlerin dayatıldığını ileri süren Özel, şunları söyledi:

"Önce 'yeni anayasa' denilerek gerçek gündeme sis etkisi yapacak yapay bir tartışma başlatıldı. 86 milyon insan yalnızca tek bir kişinin siyasi ikbalinin anayasal kılıfa uydurulması için meşgul edildi. Bunun için anayasanın ilk 4 maddesi bile hedef alındı, tartışmaya bile açıldı. Bu tartışma ile vatandaşın gerçek gündemi ve gerçek sorunları üzerinde bir sis perdesi çekilmek istendi. Bu nedenle CHP mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmamıştır, oturmayacaktır."

'Türkiye'de Kürt sorunu yoktur' diyen iktidarın başka bir tartışma başlattığını belirten Özel, şöyle devam etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel birikimi ile Kürt sorununun çözümünün doğru tarifini Türkiye'nin önüne koymaktadır. Bu sorun demokratik, barışçıl yollarla mutlaka çözülmelidir. Önerimiz; samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir sürecin hiçbir aktör dışlanmadan, 86 milyonu temsil eden Meclis zemininde yürütülmesidir. CHP, aynı zamanda şehit aileleri ve gazilerin rızasının alınmadığı, onların 'evet' demeyeceği hiçbir sürecin de içinde olmayacağını daha ilk günden ifade etmiştir."

"Biz kreş yapmaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özel, sandıkta kazanılamayan belediyelerin masa başı operasyonlarıyla "işgal edilmeye çalışıldığını" iddia ederek, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e bir şafak operasyonu ile kumpas kurulduğunu savundu.

Belediyelere yapılan görevlendirmelere de değinen Özel, "Bugün, 31 Mart'ta halkın seçtiği 8 belediyeye siyasi hırslarına yenilen, seçim sonuçlarını tanımayan, devlet gücünü kötüye kullanan bir iktidarın işgali vardır" dedi.

İktidarın yanlış tarafta durduğunu, milleti karşısına aldığını savunan Özel, "Biz kötülüğe teslim olmadık, olmayacağız. Bugüne kadar iktidarın tüm oyunlarını nasıl bozduysak, milletle bu oyunları yine yerle bir edeceğiz." diye konuştu.

Özel, 81 ilde sayısı 653'ü bulan belediye kreşlerinin olduğunu belirterek, hedeflerinin bu sayıyı önümüzdeki yıl bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Belediye kreşlerinden şehit, gazi ve yoksul ailelerin çocuklarının yararlandığını anlatan Özel, "Bunu görüp o kreşleri kapatmak isteyenler, suçüstü yakalanmıştır. 'Hodri meydan' dedik. Kadınlar, çocuklar, aileler tepki gösterince, 'Kreşleri kapatın, yoksa gelip biz kapatırız' diyenler gönderdikleri yazıları inkar edip, geri adım atmak zorunda kaldılar. Buradan bir kez daha söylüyorum; biz kreş yapmaya devam edeceğiz. Gelin bir garibanın evladını o kreşlerden çıkarın da görelim." diye konuştu.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin tartışmalara da değinen Özel, "Bugün 'SGK borçları tartışması' adı altında yıllarca AK Partili belediyelerin yediği ve hesaplarını ödemedikleri bu yemeğin faturasını faiziyle ve bir seferde CHP'li belediyelere ödetme gayretinin girişimidir." dedi.

"Asgari ücret bugün 3 çeyrek altın almaktadır"

Asgari ücretle çalışan milyonların yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kitlendiğini söyleyen Özel, Türkiye'de 10 yıl önce asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 38'iken bugün yüzde 57'ye yükseldiğini belirtti. Özel, asgari ücretin artık temel ücrete dönüştüğünü vurguladı.

Özel, asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 lira altında olduğunu belirterek, "Bir işçinin açlık sınırında maaş alabilmesi için 30 gün değil ayda 40 gün çalışması gerekmektedir. Yapılmayan zam nedeniyle her ay 16,5 kilo kıyma asgari ücretlinin sofrasından çalınmaktadır. 11 ay önce asgari ücret 5,5 çeyrek altın alırken, bugün 3 çeyrek altın almaktadır." diye konuştu.

Özel, partisinin 2025 yılının ilk yarısı için asgari ücret önerisinin de 30 bin lira olduğunu dile getirdi.

(Sürecek)