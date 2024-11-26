2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi Komisyona Onaylandı - Son Dakika
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Politika

2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi Komisyona Onaylandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi, komisyonda kabul edildi. Bakan Uraloğlu, internet hızı ve sosyal medya yasakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

26.11.2024 00:48
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN 2025 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bütçe sunumunun ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından toplanan komisyonda, muhalefet milletvekilleri bütçe üzerine görüş ve önerilerini bildirdi, Bakan Uraloğlu'na sorularını yöneltti. Bakan Uraloğlu'nun milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından bakanlık bütçesi oylamaya sunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi.

'TELAFİ EDECEĞİZ'

Milletvekillerinin sorularına ve eleştirilerine cevap veren Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki internet hızıyla ilgili gelen eleştiriye karşı, mevcut altyapının daha yüksek kapasitede olmasına rağmen yeterince talep olmadığı için tam anlamıyla kullanılamadığını, Telekom'un imtiyaz hakkı sürecinde ise "Daha çok para yerine daha çok yatırımı şart koyarak" telafi edeceklerini dile getirdi.

'YASAKÇI ZİHNİYETTE DEĞİLİZ'

Sosyal medya platformlarından Instagram, TikTok gibi uygulamalara gelen yasaklarla ilgili ise Uraloğlu, "Şu sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz ama herkesin de gerçekten hakkını bilmesi lazım. Yani oraya koyulan her şeye biz susacak mıyız? Bütün milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen ve hiçbir disiplini olmayan bir medyaya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim; sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü yaklaşımımız var. Bunu özellikle söylemek isterim" dedi.

Kaynak: DHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Sosyal Medya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi Komisyona Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi Komisyona Onaylandı - Son Dakika
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