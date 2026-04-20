23 Nisan Coşkusu TBMM'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk yönetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, oturumun açılışını yapmasının ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Kurtulmuş, konuşmasında, çocukların ve milletin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iki taraflı bir bayram olduğunu belirten Kurtulmuş, 23 Nisan'ın bir tarafının milli egemenlik, diğer tarafının ise çocuk bayramı olduğunu hatırlattı.

Dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu bayram özellikle sizin için çok önemli. Sizlere hayırlı, uzun, bereketli bir ömür diliyorum." dedi.

TBMM'nin dünyadaki diğer meclislerden farklı şekilde devlet kurulduktan sonra oluşmuş bir meclis olmadığının altını çizen Kurtulmuş, devleti kurmadan önce Meclis'i kuran bir millet olduklarını ifade etti.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O Meclis'te sadece yasaların çıkartılması, sadece birtakım denetim faaliyetinin yapılmasının ötesinde 1. Meclis aslında Türkiye'nin verdiği ulusal kurtuluş mücadelesinin bir karargahı, bir ordu merkezi, bir emir komuta merkezi olarak çalışmıştır. O zor günlerde milli kurtuluş mücadelemizi gerçekleştiren, başta 1. Meclis'imizin de başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere 1. Meclis'in bütün kahramanlarını saygıyla ve minnetle hatırlıyoruz."

Şu anda TBMM'de 28. Dönem'in içinde bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu döneme kadar millete hizmet eden, milli egemenliği, bağımsızlığı ve milletin iradesinden başka hiçbir iradeye boyun eğmeme duruşunu sergileyen TBMM'nin geçmiş bütün milletvekillerini de saygı ve şükranla yad etti.

TBMM'nin kurucu ve İstiklal Harbi'ni veren mücadelenin merkezi bir Meclis olduğu için "Gazi Meclis" şeklinde tanımlandığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu Meclis'in Gazi Meclis olmasının ikinci özelliği daha vardır. O da bilindiği gibi 15 Temmuz'da bu binanın üstünden uçaklarla alçak uçuş yapan alçakların darbe teşebbüsü sırasında bu Meclis açık kalmış, milli iradenin temsilcisi olarak direnmiş ve darbecilere pabuç bırakmayarak milletin iradesine, demokrasiye sahip çıkmıştır. Onun için bu Meclis ikinci sefer Gazi olmuş bir meclis olarak bakıyoruz. Gazi Meclis derken bunu da büyük iftiharla dile getiriyoruz.

Sevgili gençler, bundan sonra Türkiye'yi yönetecek olan sizlersiniz. Aranızdan öyle tahmin ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları, Türkiye'nin en ileri düzeyde yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin birinci önceliğidir hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir. Ümit ediyorum ki bu koltukları, devleti yönetme, millet adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda, bizlerden aldığınız bayrağı çok daha yükseklere taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, ilelebet payidar kılacaksınız. Bu topraklarda her zaman hakkın, hukukun, insafın, vicdanın, insanlığın sesi olacaksınız. Sadece kendi mesleklerinde başarılı olan insanlar değil, aynı zamanda ahlaklı ve faziletli gençler olarak Türkiye'nin tamamına hizmet edecek, bütün insanlığa da ışıl ışıl yayılan bu parıltınızla örnek olacaksınız. Sizlere bundan sonraki süreçteki hayatınızda, eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum."

"46 sene evvel sizler gibi bir 23 Nisan töreninde buraya gelmiş"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Divan'da görev alan TBMM Katip Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'i öğrencilere tanıttı. Yurdunuseven bu sırada ayağa kalkarak öğrencilere selam verdi. Yurdunuseven'in katip üye olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "46 sene evvel sizler gibi bir 23 Nisan töreninde buraya gelmiş, sizin oturduğunuz o koltuklarda oturmuş. Bugün kendisi TBMM'nin idaresinde bulunan değerli bir milletvekilimiz. İnşallah siz de onun gibi çok daha başarılı bir şekilde hayatınızda yer alacaksınız." dedi.

Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarını anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda, 1'i öğretmen 9'u öğrenci olmak üzere 10 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntümüzün, acımızın, ne kadar büyük olduğunu, hepiniz biliyorsunuz. Bütün Türkiye bu acıyı eksiksiz hissediyoruz. Bu menfur saldırıyı kim yaptıysa arkasındaki gerçek nedenler nelerse bunların hepsinin ortaya çıkarılması için TBMM'de de bir araştırma komisyonu kurulmasını bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Ölen bütün evlatlarımıza ve öğretmen arkadaşımıza Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarımız, hiç şüphesiz onlar cennettedir. Öğretmen arkadaşımızın da görev şehidi olarak cennette olduğunu ümit ediyorum, dua ediyorum. Allah rahmet eylesin, makamları ali olsun. Ayrıca acılı bütün ailelerimizin acısını TBMM kürsüsünden paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Hangi sözü söylersek söyleyelim, içimizdeki kanayan bu yaraya yetmeyeceğini tabii ki biliyoruz. Böyle zor günlerde milletimizin en temel özelliği dayanışma içerisinde zorlukları aşabilmek kabiliyetidir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız. Bu acıya neden olan gerçek failleri de ortaya çıkaracağız."

"Biz çocuklara düşen en önemli vazife birbirimize daha sıkı sarılmak"

Konuşmasının ardından TBMM çocuk özel oturumunu başlatan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Semiha İsen Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu Kurtulmuş'tan devraldı.

Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Masal Aydos ve Gazi Osman Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Efe Tok oturdu.

İnci Yıldız Şentürk, yaptığı konuşmada, bugün çocuklara duyulan güvenin ne kadar büyük ve kıymetli bir emanet olduğunu derinden hissettiklerini söyledi.

Şentürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar, hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve eğitim ailemize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz.

Vatanına, milletine, bayrağına ve bizi bir arada tutan değerlere gönülden bağlı bir çocuk olarak aynı acıyı kalbinde hisseden bütün kardeşlerim adına şu hususu ifade etmeyi kıymetli buluyorum: Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen en önemli vazife birbirimize daha sıkı sarılmak, arkadaşlığımızı daha da güçlendirmek, öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudu hep birlikte diri tutmaktır. Tüm arkadaşlarıma da kalplerindeki sevgiyi, merhameti ve dayanışma duygusunu büyütmelerini, birbirlerine daha çok sahip çıkmalarını, gönülden hatırlatmak istiyorum."

23 Nisan'ın bayrağına sadakatle bağlı, vatanını yürekten seven, büyüklerine hürmet eden, kardeşliğini her şart altında koruyan nesiller yetiştirme ülküsü olduğunu vurgulayan Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM çatısı altında bulunmak da bizlere bu emaneti taşımanın ne kadar yüksek bir onur olduğunu bir kere daha hatırlatmaktadır. 23 Nisan biz çocuklar için hem büyük bir sevinç hem kalbimizde taşıdığımız vatanda sevgisini büyüten kıymetli bir emanet şuurudur. Kalbimize emanet edilen bu şuur eğitim hayatımızda da en kıymetli ödülü oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Maarifin kalbinde çocuk' anlayışıyla her birimize taşıdığı kabiliyetin, her birimizin kurduğu hayalin, her birimizin kalbinde büyüyen iyiliğin, değerli olduğunu hissediyoruz. Okullarımızda paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti, sabrı, gayreti ve birlikte yaşamanın kıymetini de öğreniyoruz."

Daha sonra Gazi Vakfı Koleji 6. sınıf öğrencisi Batuhan Turan, Resmi Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları Arası Kompozisyon Yarışması 3'üncüsü Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Huma Nur Esenyel, milli jimnastikçi Irmak Coşkun da Genel Kurul'a hitap etti.

Hitapların ardından İnci Yıldız Şentürk, "TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi"ni okuttu.

Genel Kurul'da oylamaya sunularak kabul edilen "TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi"nde, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM'mizin 106. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gazi Meclis'imizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin evi olan bu yüce çatı altında bizleri ağırlayan ve Meclis Başkanlığı koltuğunu bu özel günde bizlere emanet eden TBMM Başkanı'mız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Atatürk ve silah arkadaşları Gazi Meclis'in temellerini atarken en büyük güveni biz çocuklara duydular. Cumhuriyet'imizi ve yarınlarımızı bizim umut dolu ellerimize emanet ettiler. Bizler bu emaneti sorumlulukla taşıyor, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."

Köklü bir tarihe sahip, "büyük mücadelelerle var olmuş bir milletin çocukları" olunduğu belirtilen bildiride, bayrak dalgalandıkça ve İstiklal Marşı okundukça sorumlulukları daha derinden hissettikleri vurgulanarak, "Bilimle gelişiyor, teknolojiyle ilerliyoruz. Yapay zekadan uzay çalışmalarına kadar bilim ve teknoloji hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu gücü insanlığın iyiliği ve barışı için kullanacağız. Gökyüzüne baktığımızda geleceğimizi, umutlarımızı ve hedeflerimizi görüyoruz. Bize yol gösteren, ilham veren 'İstikbal göklerdedir' sözü yolumuzu aydınlatıyor. Dijital dünyanın gücünün farkındayız. Sözlerimizi ayrıştırmak için değil, birleştirmek, anlayışı ve dayanışmayı artırmak için kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

Doğanın korunacağı ve tüm canlılara karşı sorumlulukların yerine getirileceğine dikkati çekilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sanatta, bilimde, sporda ve eğitimde kendimizi geliştirerek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışacağız. 'Mavi vatan'ımızda, 'gök vatan'ımızda ve' siber vatan'ımızda sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Her çocuğun yaşama, eğitim, sağlık ve özgür düşünce hakkına sahip olduğu bir dünya için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir çocuğun ayrımcılığa uğramadığı bir gelecek için çalışacağız. Savaş, korku ve gözyaşı istemiyoruz. Bize miras bırakılan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini rehber edinmeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde barışın, güvenliğin ve huzurun hakim olması için çaba göstereceğiz. ve biz çocuklar söz veriyoruz, bu aziz vatanı koruyacağız. Bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Milletimizin birliğini ve beraberliğini yaşatacağız. Şanlı bayrağımızı her şartta, gururla dalgalandıracağız."

Kabul edilen bildiriyi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunacaklarını belirten İnci Yıldız Şentürk, bildirinin TBMM'nin resmi sayfasında da paylaşılacağını söyledi. Şentürk, daha sonra oturumu kapattı.

Oturumdan notlar

TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekillerinin oturduğu sıralarda çocuklarla birlikte izledi. Bazı milletvekilleri de çocuklara birlikte Genel Kurul'u takip etti.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı da Genel Kurul'u dinleyici locasından takip etti.