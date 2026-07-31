25 Yıllık teşkilat aynı çatı altında toplandı - Son Dakika
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25 Yıllık teşkilat aynı çatı altında toplandı

25 Yıllık teşkilat aynı çatı altında toplandı
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AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa programında 25 yıllık teşkilat üyeleri aynı çatı altında toplandı.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa programında 25 yıllık teşkilat üyeleri aynı çatı altında toplandı. Toplantıda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa Programı" partinin kuruluşundan bugüne kadar farklı kademelerde görev yapan teşkilat mensuplarını bir araya getirdi.

"Çeyrek asra imza atıyoruz"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise konuşmasında partinin çeyrek asırlık bir siyasi hareket olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısıyla bugünlere ulaştığını söyledi.

Partiye bugüne kadar emek veren herkese teşekkür eden Şengüloğlu, "Her biriniz bu davaya gönül vererek aslında tarihe şahitlik ettiniz. İlerleyen yıllarda belki isimlerimiz anılmayacak ancak yapılan hizmetlerde hepinizin emeği yaşayacak. Hizmet odaklı bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Birçok siyasi partinin uzun soluklu olamadığını ifade eden Şengüloğlu, "Hamdolsun AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile sizlerin desteği sayesinde çeyrek asırdır bu ülkeye, hatta dünyaya damga vurmuş bir siyasi partidir. Bütün kademeleriyle, kurumsal yapısıyla Türkiye siyasetinde en fazla hizmet etme şerefine nail olmuş bir siyasi partiyiz. Bütün kademeleriyle, kurumsal yapısıyla bugüne kadar gelmiş bir Türkiye siyasetinde en fazla hizmet etme şerefine nail olmuş bir siyasi partiyiz. Bu anlamda her biriniz aslında bir tarihe şahitlik ediyorsunuz. Allah uzun ömür versin ileriki süreçlerde elden ayaklar kesilince haberlerde sizlerin vermiş olduğu bu destek sayesinde yapılan hizmetler belki bizim isimlerimiz orada geçmeyecek ama gönüllerimiz orada geçecek. Bu anlamda her biriniz bu davaya gönül vermekle gerçekten tarihe isminizi altın harflerle yazdırmış oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Biz köklü bir partiyiz" diyen Şengüloğlu, "Rabbimizin izniyle nice kardeşlerimiz bu bayrağı daha üst noktalara taşıyacaktır. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'ye çok büyük hizmetler yapıldı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü programda yaptığı konuşmada AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi. Özlü, Düzce'de de önemli projelerin sürdüğünü belirterek, "Siz olmasaydınız, AK Parti olmasaydı Türkiye'de ne olurdu? Türkiye'de Ayasofya ibadete açılmazdı. Ayasofya eski halinde kalırdı. Taksim'e cami yapılmazdı. Taksim Camisi olmazdı. Başörtüsü sorunu devam ederdi. İmam Hatip okullarının üniversite giriş sınavlarındaki kat sayı adaletsizliği devam ederdi. İstanbul Boğazı'na alttan iki defa geçen Marmaray ve Avrasya Tüneli olmazdı. Bakın Orhan Gazi Köprüsü olmazdı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmazdı. O kadar önemli işler başarmışsınız ki, gerçekten bunlar ülkemizin tüm dünyada saygın bir konuma gelmesi noktasında çok önemli işlerdi. Bunlar sizlerin sayesinde başarılıdır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, dik duruşu, güzel kişiliği bakın sizlerin destekleriyle oldu. Sizlerin desteğiyle, sizlerin gayretiyle bugün Türkiye küresel bir oyuncu, bölgesel bir güç olmuştur" dedi.

"Vefa tek taraflı olmaz"

Genel Merkez Bölge Koordinatörü İlyas Şeker ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde yürütülen Vefa Programı hakkında bilgi verdi. 81 ilde önce il bazında, ardından ilçelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Şeker, geçmişte görev yapan teşkilat mensuplarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Geniş katılımın olduğu, birlik, beraberlik ve vefa mesajlarının verildiği program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Politika 25 Yıllık teşkilat aynı çatı altında toplandı - Son Dakika

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