26 ilde gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları açıklandı! Rakamlar Akşener'i üzebilir - Son Dakika
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26 ilde gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları açıklandı! Rakamlar Akşener'i üzebilir

05.04.2023 13:44

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya sürdürüyor. Son olarak 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yapılan anket sonucuna göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.2 olarak belirlendi. HDP'nin 10.3'lük kesimin desteğini aldığı görülürken, İYİ Parti'nin oy oranı 8.9, MHP'nin ise 7.4 oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler milletvekili listelerini belirlemek için yoğun bir mesai harcarken anket şirketleri de sahanın nabzını tutmak için yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ'DEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Asal Araştırma 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Anket çalışması sırasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38.8'i tercihini AK Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'nin yüzde 23.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmadaHDP'nin 10.3, MHP ise 7.4 olarak belirlendi.

SONUÇ AKŞENER'İ ÜZECEK

Ankette en dikkat çeken sonuç ise geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerde yüzde 18'leri gören İYİ Parti'deki düşüş oldu. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor. Asal Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9 olarak ölçüldü.

İşte anketten çıkan sonuç;

YORUMLAR (10)
  • Mevlüt Sarioğlu: İYİ PARTİ YÜZDE 7 Yİ GÖREMEZ HDP 9 LARDA MHP 7 Yİ BELKİ GÖRÜR CHP NİN OYU HEP AYNI ZATEN 23-25 ARASI HDP DEN DOLAYI DÜŞÜŞ YAŞAYA BİLİR MOLLAOĞLU 0,2 DEVA 1 DAVUTOĞLU 0,3 AKP 38 Cevap Yaz 26 20 Yayından Kaldır
  • Ahmetturan san: Bana göre iyi parti oy oranı yüzde 20 lerce artık insanların aklı başına gelir ve bu eziyetten bütün ülke olarak kurtuluruz yoksa ülkemiz büyük bir felakete sürükleyecek Cevap Yaz 26 30 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: REİS ALAYINIZI ÜZECEK :) Cevap Yaz 46 41 Yayından Kaldır
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14 Mayıs, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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