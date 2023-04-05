26 ilde gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları açıklandı! Rakamlar Akşener'i üzebilir

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler milletvekili listelerini belirlemek için yoğun bir mesai harcarken anket şirketleri de sahanın nabzını tutmak için yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ'DEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Asal Araştırma 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Anket çalışması sırasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38.8'i tercihini AK Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'nin yüzde 23.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmadaHDP'nin 10.3, MHP ise 7.4 olarak belirlendi.

SONUÇ AKŞENER'İ ÜZECEK

Ankette en dikkat çeken sonuç ise geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerde yüzde 18'leri gören İYİ Parti'deki düşüş oldu. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor. Asal Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9 olarak ölçüldü.

İşte anketten çıkan sonuç;