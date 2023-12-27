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Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum - Son Dakika
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Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum

Londra seyahati sırasında taktığı atkının 27 bin lira olduğu iddiaları ortaya atılan Sinan Oğan sessizliğini bozdu. Oğan, yaptığı açıklamada "Bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum. Aynı kıyafeti uzun yıllar giyen birisiyim. Marka takıntısı olan birisi de değilim. Ayrıca bunun gibi bir kaç tane daha var 10 yıldır taktığım. Nedense 10 yıldır kimsenin dikkatini çekmemiş" ifadelerine yer verdi.

27.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:41
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2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da yemek yemek için gittiği mekanda çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı.

SİNAN OĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Oğan'ın çektirdiği fotoğrafta boynundaki atkının 915 dolar olduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Sinan Oğan, hem atkısının fiyatıyla ilgili hem de Londra gezisiyle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Sinan Oğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Seçim mağlubiyetlerini her türlü iftiraya başvurarak örtmeye çalışan ahlak yoksunu bir kesimin iftiraları devam ediyor. Aşağıda sırasıyla 2023 Şubat depreminde Elbistan'da, 2020'de bahçemde, 2022 Mart ayında ve 2022 aralık ayında aynı atkıyla çekilmiş fotoğraflarımı buraya koyuyorum. Ayrıca bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum. Aynı kıyafeti uzun yıllar giyen birisiyim. Marka takıntısı olan birisi de değilim. Ayrıca bunun gibi bir kaç tane daha var 10 yıldır taktığım.

27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt

"11 DOLARDAN BİRKAÇ ADET ALMIŞTIM"

Nedense 10 yıldır kimsenin dikkatini çekmemiş! 2013 yılında dışişleri komisyonu üyesi olarak gittiğim bir seyahatimde üzerindeki markasına dahi dikkat etmeden 11 dolardan birkaç adet almıştım. O gün bugündür bu atkıları takıyorum. Ayrıca üzerinde bir marka da yoktu. Bugün paylaşım dolayısıyla da markasını öğrenmiş oldum. Ama anladığım kadarıyla bu atkı iddia edilen markaya ait ise o fiyata zaten vermezler. Ayrıca benim açımdan da fark etmiyor. Normalde bu tür saçmalıklara cevap vermiyorum ama şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan algı dolayısıyla cevap veriyorum.

"BEN GİTTİĞİMDE ŞEHİTLERİMİZ YOKTU"

Londra'ya hem akraba ziyaretine hem de yurtdışı siyasi örgütlenmeyi görüşmek için gittim. Kirvem olan akrabam o akşam yemeğe davet etti, çıkışta da iş yeri sahibi foto rica etti. Ben gittiğimde şehitlerimiz yoktu. 3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır.

NOT: İlk defa yurtdışına çıkmıyorum. 1990 yılından beri 15 yıl yurtdışında yaşamış sonrasında her yıl en az bir kaç defa yurtdışına giden birisiyim. Bu gidişim neden bunlara batmış?"

İşte o paylaşım;

27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt
Sinan Oğan\'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum
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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum - Son Dakika
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