28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

Politika

Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma 28 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP, OY ORANINI KORUYOR

3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmaya göre; yüzde 30.8 ile AK Parti birinci parti olurken, CHP ise yüzde 28.7 ile ikinci sırada yer aldı. Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası oy kaybedeceği düşünülen MHP'nin yüzde 9.1 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada, kan kaybettiği gözlenen DEM Parti ise yüzde 7.4'lük kesimin desteğini alabildi. Ankette; Yeniden Refah Partisi 5.3, İYİ Parti 4.9, Zafer Partisi 4.1, Büyük Birlik Partisi ise 1.7 oy aldı.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;