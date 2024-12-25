28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var - Son Dakika
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Politika

28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

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ORC Araştırma tarafından 28 ilde yapılan son seçim anketinde yüzde 30.8 ile AK Parti birinci parti olurken, yüzde 28.7 ile CHP ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 7'lere kadar gerilediği araştırmada Yeniden Refah Partisi ise yüzde 5.3 ile beşinci parti oldu.

25.12.2024 14:36
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Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma 28 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP, OY ORANINI KORUYOR

3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmaya göre; yüzde 30.8 ile AK Parti birinci parti olurken, CHP ise yüzde 28.7 ile ikinci sırada yer aldı. Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası oy kaybedeceği düşünülen MHP'nin yüzde 9.1 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada, kan kaybettiği gözlenen DEM Parti ise yüzde 7.4'lük kesimin desteğini alabildi. Ankette; Yeniden Refah Partisi 5.3, İYİ Parti 4.9, Zafer Partisi 4.1, Büyük Birlik Partisi ise 1.7 oy aldı.

28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

  • AK PARTİ: %30,8
  • CHP: %28,7
  • MHP: %9,1
  • DEM: %7,4
  • YRP: %5,3
  • İYİ: %4,9
  • ZAFER: %4,1
  • BBP: %1,7
  • TİP: %1,6
  • DEVA: %1,4
  • GELECEK: %1,3
  • YMP: %1,1
  • A PARTİ: %0,9
  • SP: %0,7
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Politika, AK Parti, Gündem, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • YoH null:
    asgeri ucreten sonra orani düştü çünkü suan yanımda 10 kişi varsa 8 kişi vermem diyor gerisini siz düşünün:) 36 22 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    hiç inandırıcı değil 24 11 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Bu son oyumdu reise 23 10 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Orc chp nin anketcisidir bu buladar çıkardıysa inanın daha fazla çıkar 13 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ASGARİ ÜCRETE ADAM AKILLI ZAM YAPILMADI. AKPNİN OYU DÜŞER. 14 5 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    hep yalan dolan 13 5 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Uzun yıllar bu işi yapmış birisi olarak söylüyorum yalaaannn yalan 12 3 Yanıtla
  • 541154:
    bugunden itibaren yapın anketi askeri ücret neleri değişdirdi görelim 11 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    aysun kayacı haklı 6 1 Yanıtla
  • Mehmet şefik Dengiz:
    DMP en az 12 alır yeni nesil gelişiyor 2 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var - Son Dakika
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