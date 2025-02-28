28 Şubat'ın 28. Yılı: Miran'dan Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Politika

28 Şubat'ın 28. Yılı: Miran'dan Adalet Çağrısı

28 Şubat\'ın 28. Yılı: Miran\'dan Adalet Çağrısı

Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat'ın insan hakları tarihinde kara bir leke olduğunu vurguladı.

28.02.2025 12:17
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Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada 28 Şubat'ın ülkemizin insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat darbesinin üzerinden 28 yıl geçtiğini belirterek, adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlaması için, 28 Şubat sürecinde zarar gören herkesin maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmesini, haklarının ve itibarlarının iadesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Miran, "28 Şubat siyasi iradeyle birlikte Türkiye'nin ekonomik birikimlerine, inanç değerlerine, demokrasi irade ve talebine, eğitime, sağlığa, özgür basına, haber alma özgürlüğüne, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize, geleceğimize yapılmış bir darbedir. 28. yılında esefle kınıyoruz" dedi.

'28 Şubat birikimlerimizi gasp etmiştir'

28 Şubat'ın, Türkiye için insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu belirten Miran, "Bunu planlayanlar, uygulayanlar ülkeye ve millete çok büyük bir kötülük etmiş; hayallerimizi, heyecanımızı, umudumuzu, enerjimizi ve elbette kazanımlarımızı, birikimlerimizi gasp etmiştir. Zorbalığın egemen olmak istediği o zor zamanlarda, 'beşli çete' diye nam salan ihanet şebekesi içinde bazı sözde sivil toplum yöneticilerinin de olması, millet vicdanında derin yaralar açmıştır. Benzer tezgahı daha sonraları 'Ulusal Birlik Hareketi Platformu' adıyla tertip eden bu vesayet savunucusu anlayış, milletin özgür iradesini ve demokratik haklarını elinden alanlarla doğrudan iş birliği yaparak emek, hak ve özgürlük mücadelesinin yüz karası, utancı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Tavrımızda değişiklik yoktur"

Eğitim-Bir-Sen'in, ülkenin ve milletin geleceğinin tehlikeye girdiği ihanet sürecinde, varlık amacından taviz vermeden baskıya, yasaklara, haksızlığa karşı her türlü riski göğüsleyerek direndiğini belirten Miran, "Bugün de, milletin demokrasi ve refah alanını genişleten gelişmeleri, eskiye özlemle içine sindiremeyen hasmane tutumlara karşı tavrımızda bir değişiklik yoktur. Bu meyanda, çalışma hayatında açtığı derin yaralarla bir neslin travmasına dönüşen 28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti geride kalmasına rağmen, o karanlık günlerin bir tortusu olarak hala karşımızda duran mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerin son bulması için yetkililere her fırsatta çağrıda bulunduk ve çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlaması için, 28 Şubat sürecinde zarar gören herkesin maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmesini, haklarının ve itibarlarının iadesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubat cuntasını kınıyor; bu darbeye ve bütün darbelere alkış tutanları, destek verenleri unutmayacağımızı bir defa daha ifade ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 28 Şubat'ın 28. Yılı: Miran'dan Adalet Çağrısı - Son Dakika

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