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3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika

3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı

04.01.2022 14:34

30'u büyükşehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdiği seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı yüzde 22.1, MHP'nin oy oranı yüzde 7.1, HDP'nin oy oranı ise yüzde 8.7 olarak belirlendi. Ankette 2018 seçimlerine göre; oylarını artıran tek parti ise yüzde 14.2 ile Millet İttifakı'nın mensubu İYİ Parti oldu.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu bir programda 20 - 27 Aralık tarihleri arasında yapmış oldukları son seçim anketine ilişkin verileri paylaştı.

DOLARIN DÜŞÜŞÜ SONRASI YAPILAN EN KAPSAMLI ANKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 hafta önce açıklanan ve doların düşüşüne neden olan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında yapılan ilk kapsamlı seçim anketi, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirildi.

AK PARTİ YÜZDE 30.4, CHP YÜZDE 22.1 ALDI

Doların 18 liradan 11 lira seviyelerine düştüğü gecenin (20 Aralık) ertesi günü yapılan ankette katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AK Parti yüzde 30.4, CHP yüzde 22.1, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.1, DEVA Partisi yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.

Dolardaki düşüş sonrası yapılan en kapsamlı seçim anketi! Oylarını artıran tek parti var

2018'E GÖRE OYLARINI ARTIRAN TEK PARTİ İYİ PARTİ OLDU

Anketin en ilgi çeken noktası ise İYİ Parti'nin 2018 oylarına göre oylarını artıran tek parti olması oldu. DEVA Partisi'ndeki yükselişe de dikkat çeken Kulat, "AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı - Son Dakika
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