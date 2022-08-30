Batman'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika
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Batman'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

30.08.2022 12:54
Batman'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü kutlamaları Batman'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü kutlamaları Batman'da coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama alanına gelen vatandaşlar coşkulu kutlamaya Türk bayraklarıyla renk kattı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk büstüne sunumuyla başlayan kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik binasında tebrikat törenine geçildi. Valilik makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninde Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Turgut Özal Bulvarı, valilik karşısında devam eden kutlama programında Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan ile birlikte tören aracıyla askeri birlikleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunmasının ardından kutlama töreni, Hava Kontrolör Üsteğmen Emre Göktaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve folklor gösterisinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına; Vali Canalp'in yanı sıra eşi Ayten Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri, siyasi partilerin yöneticileri, şehit yakınları, gaziler ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Batman, TSK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika

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