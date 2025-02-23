31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde - Son Dakika
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Politika

31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde koltuğunu kaybeden eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.

23.02.2025 16:04
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AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde kamuoyuyla paylaşılan MKYK listesine 39 yeni isim girdi.

LİSTEDE 39 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı. MKYK'ya yeni giren isimler şöyle sıralandı; "Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."

SEÇİMDE KAYBEDEN 2 BAŞKAN LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

MKYK listesine giren 2 yeni isimse büyük dikkat çekti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde koltuğunu kaybeden eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 32. ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise 30. sıradan AK Parti MKYK listesine girmeyi başardı.

31 Mart\'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde

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Son Dakika Politika 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sus ceo:
    Bunların hepsi zaten ilk seçimden sonra tamamen kaybedecek. Tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar. Bunlar inşallah bir daha bu ülkede seçim kazanamazlar. 22 yılın sonunda emekliler açlık sınırının altında yaşıyor, öğrenciler umutsuz, asgari ücretliler perişan, kısacası kimse halinden memnun değil. 11 24 Yanıtla
  • Casper:
    Alın Paraları Bedavadan 17 3 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Haydar ali yildiz siyasetçinin s bile değil buldu yine torpili hadi oy atın şimdide mv yapın şaka gibi 13 3 Yanıtla
  • Umut Toy:
    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Gariban ekmek parası için sabahtan akşama kadar çalışsın bunlarda para üstüne para katmak amacıyla sürekli başka kadrolara atansın. Memlekette sözün bittiği yerdeyiz 13 0 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    En azından 6+1 masa yapıp kapalı kapılar ardında ülke bölünmüyor 7 2 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    halk bilmez bu işleri sadece reissss bilir yedirmez adamlarını kimseye yarın vekilde yapar kimeneeee 5 2 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    kazanamadı yiyemediler böyle yesinler bagri 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    benim ismim niye yok tüh ya gene emekli maaşına devam 2 2 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    hey maşallah Karadeniz hükümeti Karadeniz MKYK si Karadeniz devleti oldu türkiye 0 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ikiside aynı bıyık şeklini bırakmış sokakta görünce yol degistiriyorum ben ama kamdirilirm diye 0 0 Yanıtla
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