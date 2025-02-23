AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde kamuoyuyla paylaşılan MKYK listesine 39 yeni isim girdi.
AK Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı. MKYK'ya yeni giren isimler şöyle sıralandı; "Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."
MKYK listesine giren 2 yeni isimse büyük dikkat çekti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde koltuğunu kaybeden eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 32. ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise 30. sıradan AK Parti MKYK listesine girmeyi başardı.
Son Dakika › Politika › 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde - Son Dakika
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