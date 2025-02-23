31 Mart\'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde

sus ceo:

Bunların hepsi zaten ilk seçimden sonra tamamen kaybedecek. Tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar. Bunlar inşallah bir daha bu ülkede seçim kazanamazlar. 22 yılın sonunda emekliler açlık sınırının altında yaşıyor, öğrenciler umutsuz, asgari ücretliler perişan, kısacası kimse halinden memnun değil.