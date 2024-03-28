YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak - Son Dakika
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Politika

YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak

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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu.

28.03.2024 08:23  Güncelleme: 08:27
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİRAN AYININ İLK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

SADECE OY VERME İŞLEMLERİ TEKRARLANACAK

Yayımlanan karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • XYZ: Sahte oy pusulaları yetişmedi galiba 98 19 Yanıtla Tarık yücel: Mahalle diyor. ama siz ileri zeka oldugunuz için okumadan anlamissin 11 27 sinan su: Tarik kardes sen okumamissin mahalli diyor,buda xyz yi hakli yapar 8 2 Mehmet ÇAKIRALP: :)) 3 1
  • Beşiktaş 1903: Seçim olmadan neyin iptali, yine ne dümen donuyory 77 26 Yanıtla
  • Nok Ta: B planının hazırlığı yapılmış bile :) 34 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi: reis; a'dan z'ye planlarımız hazır, demişti bir zamanlar. 15 10 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: NE KADAR SAFLAR VAR HABERİN BAŞLIĞINA GÖRE YORUM YAPIYORLAR İÇERİĞİNİ OKUYUN Bİ NE ERİNCEK ADAMLARSINIZ 14 10 Yanıtla Batuhan Mehmet Yapıcı: Mesela Mahalli ne demek onu bi açarmısın ? 3 1 Mustafa Yücel: BATU YEREL DEMEK HADİ BİLMİYORUM MAHALLİ NE DEMEK CEVABI İNTERNETE BAKAR SÖYLERİM BU DERECE ÜSTÜN ZEKALISIN DÜŞÜNMEDEN OKUMADAN YORUM YAZACAK KADAR 1 2
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