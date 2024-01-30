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Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu - Son Dakika
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Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları belirlenmeye ve seçim çalışmaları hız kazanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumlularının alacakları ücretleri açıkladı.

30.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:48
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Seçim çalışmaları datüm hızıyla devam ediyor. Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir sorun yaşanmaması için hazırlıkları sürdürüyor.

Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli bulunacak.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL olarak belirlendi.

Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
YORUMLAR (2)
  • ALI YANIK: Akepeli görevlilere daha çok ücret verin, onların trafolarına kedi giriyor, görevleri zor ve riskleri var :)) Yanıtla 61 56
  • Ender Kervancıoğlu: AKP referandumda kendi bastığı mühürsüz oyları sandığa katarak başkanlık sistemini onaylattı. Basit tabirle 10 kişi oy kullanıyor. Sandıktan 12 oy pusulası çıkıyor. YSK itirazı şimşek hızıyla reddediyor. YSK önüne polis yığdılar. Demokrasiye saygı olmadığı gibi, mağdurların haklarını aramasına da izin yok. Benim bu ülkede adalete hukuka, halk iradesinin üstünlüğüne inancım 2017de bitti. Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu - Son Dakika
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