Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Seçim çalışmaları datüm hızıyla devam ediyor. Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir sorun yaşanmaması için hazırlıkları sürdürüyor.

Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli bulunacak.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL olarak belirlendi.