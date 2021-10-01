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4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz - Son Dakika

4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz

01.10.2021 15:01

Türkiye İşçi Partisi 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TİP Genel Bakanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "TİP milletvekilleri olarak, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın konuşacağı bu Meclis oturumuna katılmayacağız. Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Bakanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in tatilde olduğu dönemde yaşanan felaketlere, acılara ve çözülmesi gereken pek çok soruna rağmen yaptıkları çağrıların duymazdan gelinerek Meclis'in toplanmadığını savundu.

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın bugün başlayacağını anımsatan Baş, Meclis Başkanlığının Genel Kuruldaki açılış oturumuna ilişkin kendilerine gönderdiği davetiyeyi okudu.

TBMM'de 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz
Erkan Baş ve TİP'li milletvekilleri

"İSTİKLAL MARŞI" VURGUSU

Baş, "Davetiyeye biraz daha dikkatli baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın girişini takip eden anda İstiklal Marşı okunacağı söyleniyor. Geçen yıl uygulamaya koydukları bu dahiyane çözümü bu yıl da harekete geçiriyorlar. Erdoğan salona girecek, hemen İstiklal Marşı başlayacak ve tüm Meclis mecburen ayakta ve hazır olda karşılayacak." diye konuştu.

"ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEĞİZ"

Baş, "TİP milletvekilleri olarak, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın konuşacağı bu Meclis oturumuna katılmayacağız. Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz." dedi.

4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz

İşçi Partisi, Milletvekili, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz - Son Dakika
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