4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz - Son Dakika

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

Türkiye İşçi Partisi Genel Bakanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in tatilde olduğu dönemde yaşanan felaketlere, acılara ve çözülmesi gereken pek çok soruna rağmen yaptıkları çağrıların duymazdan gelinerek Meclis'in toplanmadığını savundu.

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın bugün başlayacağını anımsatan Baş, Meclis Başkanlığının Genel Kuruldaki açılış oturumuna ilişkin kendilerine gönderdiği davetiyeyi okudu.

Erkan Baş ve TİP'li milletvekilleri

"İSTİKLAL MARŞI" VURGUSU

Baş, "Davetiyeye biraz daha dikkatli baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın girişini takip eden anda İstiklal Marşı okunacağı söyleniyor. Geçen yıl uygulamaya koydukları bu dahiyane çözümü bu yıl da harekete geçiriyorlar. Erdoğan salona girecek, hemen İstiklal Marşı başlayacak ve tüm Meclis mecburen ayakta ve hazır olda karşılayacak." diye konuştu.

"ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEĞİZ"

Baş, "TİP milletvekilleri olarak, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın konuşacağı bu Meclis oturumuna katılmayacağız. Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz." dedi.