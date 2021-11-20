Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, her iki görevinden alındı. Cengizer'den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince görevlerinden alındı. Cengizer'den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.

4 üniversiteye rektör ataması

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı. - ANKARA