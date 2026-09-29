6 Aralık seçimleri öncesi karma oy yasası KKTC Meclisi'nde yeniden kabul edildi

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise gönderilen ve karma oy sisteminin kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliğini yeniden kabul etti. düzenlemenin bugün bir kez daha Genel Kurul'dan geçmesiyle KKTC'de karma oy sistemi kaldırıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 10 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplanarak karma oy sisteminin kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliğini görüşmüş ve düzenlemeyi oy çokluğuyla kabul etmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise yasayı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne göndermişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplanarak Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından iade edilen düzenlemeyi bir kez daha görüştü. Genel Kurul'da yeniden kabul edilen düzenlemeyle KKTC'de karma oy sistemi kaldırıldı.

. KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada düzenlemenin yeniden kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Zaman kaybetmeden meclisten geçirerek geçirerek 6 Aralık seçimlerinde kamuoyuyla paylaşmış olalım" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası'ndaki değişikliği yeniden ele almak üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul'da konuşan KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, karma oy sisteminin kaldırılmasını öngören düzenlemenin yeniden meclisten geçirilmesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Zaman kaybetmeden bir daha meclis geçirerek artık 6 Aralık seçimlerinde kamuoyuyla paylaşmış olalım" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bir yasa seçime 3 ay kala değişmedi"

Karma oy sisteminin kaldırılmasının yeni bir gündem olmadığını belirten Üstel, konunun 2023 yılında kamuoyunun bilgisine getirildiğini söyledi. Düzenlemenin daha önce de Genel Kurul'a taşındığını ancak daha fazla tartışılması amacıyla geri çekildiğini anlatan Üstel, "Hatırlayın, Genel Kurul'a getirdik ve o zamanki genel başkan 'Geri çekin, iyice tartışılsın, nisabınız varsa bizim oy doğrultumuz evettir' dedi. ve geri çektik, bekledik ama olmadı" dedi. Karma oyun kaldırılması talebinin yalnızca UBP'ye ait olmadığını kaydeden Üstel, konunun koalisyon ortaklarıyla da görüşüldüğünü ifade etti. Üstel, Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının da kamuoyuna ve kendilerine yaptıkları değerlendirmelerde, ada genelindeki seçimlerde karma oyun kaldırılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş belirttiklerini aktardı.

Üstel: "Karma oyun kalkması halkın işini kolaylaştıracak"

Komite sürecinde muhalefetin görüşlerinin de alındığını belirten Üstel, "Hepsi komiteye geldi. Bir tek TDP ve CTP red verdi. Geri kalanlar karma oy kalkmalı dedi" ifadelerini kullandı. 2022 seçimlerinde karma oyların bir bölümünün geçersiz sayıldığını belirten Üstel, sistemin kaldırılmasının yalnızca UBP'ye avantaj sağlayacağı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi. Üstel, "Biz seçimi kolaylaştırıyoruz. Partilere getirisi yok ama halkımız için var" dedi.

Seçime üç ay kala seçim yasasında değişiklik yapılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Üstel, geçmişte seçimlere 60 veya 70 gün kala Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda değişiklik yapılıp yapılmadığının incelenebileceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası üzerinden yapılan değerlendirmelere de değinen Üstel, "Erhürman'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı örnek göstermesi doğru değil. Burası KKTC'dir. Bizim ayrı anayasamız var" diye konuştu.

"370 yasa geçirdik, bu ülkeye eserler bıraktık"

Hükümetin çalışmalarına da değinen Üstel, 12 Mayıs 2022'de güvenoyu alınmasının ardından Cumhuriyet Meclisi'nden yaklaşık 370 yasa geçirildiğini belirtti. Üstel, "12 Mayıs 2022'de UBP'de güven oyundan sonra Meclis'ten tarih yazdık. Kimisini oy birliği, kimisini oy çokluğu ile yaklaşık 370 yasa geçirdik" dedi. Cumhuriyet Yerleşkesi, çevre yolu, Başbakanlık Yerleşkesi ve Güzelyurt Hastanesi gibi projeleri sıralayan Üstel, Lefkoşa Hastanesi'nin de hızla yükseldiğini ifade ederek, "Biz bu ülkeye eserler bıraktık. Biz icraat yaptık" şeklinde konuştu.

UBP olarak seçimden hiçbir zaman korkmadıklarını söyleyen Üstel, "Her zaman seçime girince birlik ve beraberlik içinde ve seçime girerken de hiç telaşımız yok" dedi. Üstel, partisinin seçim sonucuna ilişkin beklentisini ise "UBP birinci çıkacak sandıktan" sözleriyle dile getirdi. Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Üstel, hukuka, yargıya ve polise güvendiklerini belirterek, "Biz hukukumuza, yargıya, polisime güveniyoruz" ifadelerini kullandı.