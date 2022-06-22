6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü

Bulgaristan'daki koalisyon hükümeti düştü. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin verdiği gensoru önergesi sonrası mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti. Petkov hükümeti, göreve başlamasından 6 ay sonra yapılan güven oylamasında, 240 sandalyeli mecliste 123 milletvekili hükümet aleyhinde, 166'sı ise hükümet lehinde oy kullandı.

İTN PARTİSİ KOALİSYONDAN AYRILMIŞTI

Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) oluşuyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklarından Slavi Trifonov liderliğindeki Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi ise, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikasını bahane ederek 8 Haziran'da koalisyondan ayrılmıştı.

CUMHURBAŞKANI HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ PP'YE VERECEK

HÜKÜMET 13 ARALIK 2021'DE GÖREVE BAŞLAMIŞTI