Bulgaristan'daki koalisyon hükümeti düştü. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin verdiği gensoru önergesi sonrası mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti. Petkov hükümeti, göreve başlamasından 6 ay sonra yapılan güven oylamasında, 240 sandalyeli mecliste 123 milletvekili hükümet aleyhinde, 166'sı ise hükümet lehinde oy kullandı.
İTN PARTİSİ KOALİSYONDAN AYRILMIŞTI
Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) oluşuyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklarından Slavi Trifonov liderliğindeki Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi ise, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikasını bahane ederek 8 Haziran'da koalisyondan ayrılmıştı.
CUMHURBAŞKANI HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ PP'YE VERECEK
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in anayasaya göre meclisteki en çok sandalyeye sahip olan PP'ye tekrar hükümeti kurma görevi verecek, ardından PP'nin hükümeti kurmakta başarısız olması halinde söz konusu görev GERB'e geçecek. GERB'inde başarısız olması halinde Radev, meclisteki herhangi bir partiye bu görevi verecek ve hükümetin kurulamaması halinde erken seçim kararı alacak.
HÜKÜMET 13 ARALIK 2021'DE GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl 3 kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti ise 13 Aralık
2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Politika › 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü - Son Dakika
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