6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis\'te

TBMM Başkanlığı'na 4'ü DEM Partili, 1'i CHP'li, 1'i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

14.04.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 4'ü DEM Partili, 1'i CHP'li, 1'i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

4'Ü DEM PARTİLİ, 1'İ CHP'Lİ, 1'İ BAĞIMSIZ

Haklarında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Cumhurbaşkanlığı tezkereleri hazırlanan milletvekilleri şu şekilde: DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

TBMM Başkanlığı, 6 milletvekiliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Milletvekili, DEM Parti, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ghost Riley:
    biz yakinda tayyibin dokunulmazligini kaldiracagiz bakalim ne suclar islemis 23 senede. en gec 2028 gidicisiniz beyler 39 43 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp li milletvekillerinin dokulmazlıklarının kalkacağı günlerde gelecek bekleyin!! 41 23 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    hepsi birer kaliteli it 23 36 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Bu seferde engin e kafayı taktı adam çünkü güzel siyaset yapıyor hemen gücümüzü kullanalım içeri atalım yapacaklar yazıklar olsun ülke ne duruma geldi hukuk kalmadı ülkede 28 14 Yanıtla
  • Zafer Yıldız:
    14 yaşında ülkücülük uğruna hapis yatan Cemal Enginyurt'a fezleke, apo meclise ha. Ölseydim bu günleri göreceğime 11 11 Yanıtla
  • osman şahin:
    DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK OLAN MİLETVEKİLERİ MECLİSİN ONURLU ŞEREFLİ CESUR DOĞRULARI SÖYLEYEN YANLIŞLARI ELEŞTİREN ZULME ZORBALIĞA HUKUKSUZLUĞA ADALETSİZLİĞE KARŞI OLAN DİK DURAN BOYUN EĞMEYEN VEKİLERDİR 15 5 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    demlileri iptal edin anayasa değişikliğinde lazım olacak 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Avcılar’da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı Avcılar'da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı
ABD’den Çin’e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz
Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı
Küçükçekmece’de çürümüş erkek cesedi bulundu Küçükçekmece'de çürümüş erkek cesedi bulundu
İsrail, Gazze’deki Filistinlileri Sürgün Ediyor İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Ediyor
Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını düşürdü Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

20:13 Villada Sinem’i öldüren katilin kaçışı kamerada Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada
19:35 Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar
17:42 Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
08:29 Kritik karar için geri sayım başladı Döviz, borsa ve altını etkileyecek Kritik karar için geri sayım başladı! Döviz, borsa ve altını etkileyecek
08:22 Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt
08:20 ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu
08:11 Jose Mourinho Sivasspor maçı biter bitmez telefonu eline aldı Jose Mourinho Sivasspor maçı biter bitmez telefonu eline aldı
08:02 Vitor Pereira’nın takımı Tottenham’ı darmadağın etti Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti
07:53 İmzayı attı bile İlkay Gündoğan’dan Galatasaray’a kötü haber İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber
07:42 Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 20:44:26. #7.13#
SON DAKİKA: 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement