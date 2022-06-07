6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika
Üye Girişi

6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

07.06.2022 17:17
6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '6'ncı Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '6'ncı Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. 6'ncı Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifi, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun yanı sıra Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor. Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen hapis cezasının süresi uzatılacak.


YORUMLAR
500
Sosyal Medya Düzenlemesi Perşembe Günü TBMM Adalet Komisyonu'nda Görüşülecek Sosyal Medya Düzenlemesi Perşembe Günü TBMM Adalet Komisyonu'nda Görüşülecek Altı Siyasi Parti Genel Başkan Yardımcısından Oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu Toplandı: 'İçişleri ve Adalet Bakanlarını Uyarıyoruz. Altı Siyasi Parti Genel Başkan Yardımcısından Oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu Toplandı: 'İçişleri ve Adalet Bakanlarını Uyarıyoruz.
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: 6'ncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement