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6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor - Son Dakika

6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor

07.02.2022 22:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" ifadeleri ile siyaset kulisleri canlanırken AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'nın da genişleyeceği açıklandı. Konuyla ilgili konuşan yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Konya merkezli yayın BBN Türk Tv'de katıldığı 'Cafe Pazar' programında Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

"ÇALIŞMA VAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTAYA ÇIKAR"

Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğine yönelik kulis bilgileri sorulan Gündoğdu, "Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar. Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim." dedi.

AKŞENER VE DAVUTOĞLU, MİLLET İTTİFAKI İÇİN İŞARETİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'in "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerini destekleyerek, "Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli. Seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, AK Parti, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor - Son Dakika


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