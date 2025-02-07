79 Ülkeden Trump'a UCM Tepkisi - Son Dakika
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Politika

79 Ülkeden Trump'a UCM Tepkisi

UCM, Trump'ın yaptırımlarının cezasızlık riskini arttırdığını belirten ortak açıklama yaptı.

07.02.2025 20:10
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye 79 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı "UCM'ye yaptırım uygulanması" kararının "ciddi suçlar için cezasızlık riskini artırdığı" belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalaması tepkiye neden oldu. Mahkemeye üye 79 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, kararın "ciddi suçlar için cezasızlık riskini arttırdığı" belirtildi. Slovenya, Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone ve Vanuatu'nun öncülüğünde yapılan ve İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 79 ülkenin katıldığı ortak açıklamada, "Bu tür tedbirler en ciddi suçların cezasız kalması riskini arttırmakta, küresel düzen ve güvenliğin desteklenmesi için hayati önem taşıyan uluslararası hukukun üstünlüğünü aşındırma tehdidinde bulunmaktadır" denildi.

"Mahkeme'nin tarafsızlığını zedelemeye yönelik her türlü girişimden üzüntü duyuyoruz"

"Bugün Mahkeme eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Yaptırımlar hassas bilgilerin gizliliğini ve birçoğu vatandaşımız olan mağdurlar, tanıklar ve Mahkeme görevlileri de dahil olmak üzere ilgili kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilir. UCM'nin güçlü destekçileri olarak, Mahkeme'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve tarafsızlığını zedelemeye yönelik her türlü girişimden üzüntü duyuyoruz" denildi.

Kararname giriş yasağı ve finansal yaptırımları içeriyor

Trump'ın imzaladığı kararnameyle UCM'nin "ihlallerinden" sorumlu olan yetkililerine ve ailelerine yönelik önemli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Trump, bu yaptırımlar arasında "mal varlığı bloke etme", "ABD'ye giriş yasağı" ve "finansal işlem yasağı" tedbirlerinin bulunduğunu ifade etmişti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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