8 ulaştırma bakanı eskiten havalimanı! Beklenen açılış yine gerçekleşmedi

Politika

İmamoğlu "Davet edildim" dedi, Kurum\'dan jet yalanlama geldi: Yok öyle bir şey

Adana ile Mersin arasında Tarsus ilçesinde yapılacak Çukurova Havalimanı için 6 bakan 2 kez temel attı. Aradan 13 koca yıl geçti, bitmeyen havaalanı 8 ulaştırma bakanı eskitti. 2011'den beri her bakan Mersinlilere açılış tarihi verdi.

URALOĞLU, OCAK 2024'Ü İŞARET ETMİŞTİ

Yeni Bakan Abdülkadir Uraloğlu da tarih olarak "Ocak 2024" dedi ama havaalanı yine açılamadı. Garanti yolculu YİD modeli ile 357 milyon euroya ihale edilen havalimanı AK Parti'nin yerel seçim kozu da oldu.

Tarsus Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Akyüz alandan bu fotoğrafları paylaşmıştı.

VALİ FARKLI KAYMAKAM FARKLI KONUŞTU

Sözcü'de yer alan habere göre; Mersin Valisi geçen hafta inşaatın bittiğini ve Cumhurbaşkanı'ndan açılış için tarih beklediklerini bildirdi. Tarsus Kaymakamı ise alana gidip, inşaatın devam ettiğini söyledi ve bitmemiş alandan fotoğraflar paylaştı.

CHP Milletvekili Gülcan Kış, havalimanı için yapılan temel atma törenlerinin fotoğraflarını tek tek gösterdi.

"SEÇİM DÖNEMLERİNDE GÖZ BOYAYIP, BİTMEYEN PROJELERİ GÜNDEME GETİRİYORLAR"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidarın 13 yıldır halkı oyaladığını savundu. Kış şöyle konuştu: "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar. 2011'den beri gündemde olan Çukurova Havalimanı da AKP'nin seçim yatırımı olarak tarihe geçti. Hedef havalimanını 2013'teki Akdeniz Oyunları'na yetiştirmekti ama olmadı. Sonra, Mart 2016'da tamamlanacağı açıklandı yine olmadı. Mart 2017'de 2. kez temel atıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 'Çukurova Havalimanı için bizim önemli. 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok' dedi. Ama ortada bir şey yok."