81 ilin mart ayı "Aile Yılı" etkinlik takvimi açıklandı - Son Dakika
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Politika

81 ilin mart ayı "Aile Yılı" etkinlik takvimi açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca her ay farklı bir tema altında önemli etkinlik ve projelere imza atacağız.

01.03.2025 10:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca her ay farklı bir tema altında önemli etkinlik ve projelere imza atacağız. 81 ilde yapacağımız etkinliklerin takvimini her ay vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, aile içindeki birlik ve beraberliği korumak ve mevcut risklere karşı aileyi desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Aile Yılı'nın ilanıyla, Bakanlık koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunacak bir dizi faaliyetin hayata geçirildiğini anlatan Göktaş, bu çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca önemli etkinlik ve projelere imza atacağız. 81 ilde yapacağımız etkinliklerin takvimini her ay vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

"Madde ve teknoloji bağımlılığı" konulu söyleşiler

Bakanlık ve 81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından "Ailemiz İnancımız, Ailemiz Geleneğimiz, Ailemiz Değerlerimiz" teması ile mart ayında çok sayıda etkinlik gerçekleştirileceğini vurgulayan Göktaş, "Aile yapısının toplumsal değerler ve kültürel mirasla uyum içinde korunmasına yönelik 'Geleneğimiz, İnancımız ve Değerlerimizin Muhafazası İçin Ailemiz' konulu söyleşiler, aile içi sağlıklı iletişimin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler, seminerler ve radyo programları, aile bireylerinin bağımlılık risklerinden korunması amacıyla 'madde ve teknoloji bağımlılığı' konulu söyleşilerle ailelerimizle bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre dostu, ailelerin doğa bilincini artırmayı hedefleyen 'ağaç dikme' etkinliklerinin de yapılacağını söyleyen Göktaş, illerde aile içindeki dayanışmayı ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla el sanatları sergileri ve seramik atölyeleri ile 'aile' temalı sanatsal etkinlikler de gerçekleştirileceğini belirtti.

"Türkiye Aile Yılı Söyleşileri"

Bakan Göktaş, yapılacak diğer etkinlere ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve ilham verici başarı hikayelerini de vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda "Türkiye Aile Yılı Söyleşileri" adıyla illerimizde 'kadın istihdamı 'konulu söyleşiler de düzenleyeceğiz. Yıl boyunca yapacağımız tüm bu etkinliklerle ailenin korunması ve güçlendirilmesi yolunda toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın yapacağımız bu programlara kolay ulaşması için de il il hazırladığımız etkinlik takvimini her ay www.aileyili.gov.tr web adresinden yayınlayacağız.

'Ailemiz, Geleceğimiz' temasıyla Aile Yılı boyunca yapacağımız tüm etkinlerin aile içindeki değerlerin pekiştirilmesi, bireylerin sağlıklı ilişkiler kurması ve toplumda dayanışma kültürünün güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu kapsamda tüm halkımızı yıl boyunca yapılacak etkinliklerimize ailece katılmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 81 ilin mart ayı 'Aile Yılı' etkinlik takvimi açıklandı - Son Dakika

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