9. Yargı Paketi Yasalaştı

Politika

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Kanuna göre, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak açık arttırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifi verilirse açık arttırma üç dakika uzatılıyor. Bölge İdare Mahkemelerinin parasal sınırları arttırılıyor. Adalet müfettişlerinin görevleri tanımlanıyor. Koca, ana veya çocuk, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Kanunla, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Anayasa Mahkemesi kadrolarına ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Kadın evlendiği erkeğin soyadını alır hükmü teklif metninden çıkarıldı. - ANKARA