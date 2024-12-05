90. Yılında Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Anıldı - Son Dakika
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Politika

90. Yılında Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Anıldı

90. Yılında Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Anıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

05.12.2024 12:38  Güncelleme: 12:44
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla, siyaset ve iş dünyasından kadınlar ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş'ın başkanlığında kadın milletvekilleri, rektörler, akademisyenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine geldi. Göktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Tören daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde devam etti.

'5 ARALIK 1934, ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, şunları yazdı: "Bugün, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle hayatın her alanında eşsiz başarılara imza atmış kadınlar olarak huzurunuzdayız. Demokratik toplumun bir yansıması olan bu hak, kadınlara toplumu şekillendiren ve geleceğe yön veren aktörler olarak önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu anlamda 5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının pek çok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Kadınların eşit haklarla hayata katılımını teşvik eden bu adım, tüm bireylerin daha adil, eşitlikçi ve katılımcı bir yaşam sürmesinin yolunu açmıştır. Elde edilen bu kazanım, güçlü bir toplumun temellerini oluşturmuş, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunmuştur. Bu anlayışla ülkemiz kadınları; kadim geçmişimizi, yüksek inanç ve değerlerimizi, bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, medeniyetimizi ihya etmeyi sürdürecek. 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' anlayışıyla gelecek nesillere ilham veren, öncü kadınlarla dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, kadınların her alanda daha etkin, daha güçlü ve daha üretken olmaları için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve ülkemizin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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