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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret

10.02.2022 15:38
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Bir dizi program için Denizli'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Denizli'nin kendi içerisinde pek çok güzellikleri barındırdığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "1 milyon 50 binlik nüfusa, 12 bin kilometrekare alana sahibiz. Sanayi sektörümüz tekstil başta olmak üzere kablo, makine, doğal taşla ilgili üretim ve ihracat söz konusudur. Denizli, Türkiye'de en çok ihracat yapan 8. şehirdir. Sadece sanayide değil, tarım alanında da tropikal ürünler dışında her ürünün yetiştiği bir şehirdir" dedi.

"Pamukkale olmak üzere 19 antik şehrimiz var"

Denizli'nin turizm açısından da çok zengin bir kent olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Başta Pamukkale olmak üzere 19 antik şehrimiz var" diyerek Denizli'nin turizm zenginliklerini anlattı. Denizli'de 25 dereceden 250 dereceye varan termal su olduğunu ve bunun sağlık turizmi açısından büyük önemi bulunduğunu kaydeden Başkan Zolan, Denizli'nin Türkiye'ye en çok turist gelen 5'nci il olduğunu belirtti.

"Ziyaretten dolayı şu ana kadar bizler çok olumlu olarak etkilendik"

Büyükelçi Meyer-Landrut ise, Denizli'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Denizli'ye ilk kez geldiğini ifade eden Büyükelçi Meyer-Landrut, "Denizli'ye yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı şu ana kadar bizler çok olumlu olarak etkilendik. Türk hükümeti, Türkiye'deki tüm belediyelerimiz ve Türk halkı ev sahipliği kapsamında hakikaten bizleri çok olumlu yönde etkiliyor" diye konuştu. - DENİZLİ

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika


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