AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD\'yi İsrail\'e silah ihracatı konusunda eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ihracatına devam eden ABD'yi eleştirerek, "Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız" dedi.
AB ülkelerinin kalkınma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gayri resmi olarak toplandı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de katıldı. Toplantıda Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail'in UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesi isteği ele alındı.
Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Konseyi Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, İsrail'in orantısız bir şekilde Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, bu duruma son vermek için öncelikle silah sağlayanların bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail'in Hamas'a verdiği karşılığın "aşırı" olduğunu söylediğini ve ABD'li ve diğer Batılı yetkililerin Gazze'de çok fazla sivilin öldürüldüğünü defalarca dile getirdiğini hatırlatan Borrell, "ABD dış politikasından sorumlu değilim, Avrupa Birliği'nin dış politikası bana yetiyor. Ama mantıklı olalım. Dünyanın en önde gelen liderlerinin ve dışişleri bakanlarının 'Çok fazla insan öldürülüyor' dediğini kaç kez duydunuz? ABD Başkanı Joe Biden, bunun çok fazla olduğunu, orantılı olmadığını söyledi. Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız. Mantıklı değil mi?" dedi.
"Ay'a mı tahliye edilecekler?"
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu da eleştiren Borrell, sivilleri korumak için daha fazlasını yapması yönünde gelen çağrıları dinlemediğini belirterek, "Herkes Tel Aviv'e gidip 'Lütfen bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye yalvarıyor. Netanyahu kimseyi dinlemiyor" dedi.
Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah kentinin de tahliye edilmesi yönündeki çağrısına sert tepki gösteren Borrell, "Tahliye edecekler. Nereye? Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Dolayısıyla uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna, çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsa, belki de silah tedarikini yeniden düşünmek zorundalar. Her üye devlet, kendi dış politikasının sahibidir. Ancak çok fazla insanın öldürüldüğünü söylemeye devam etmek biraz çelişkili. Lütfen demeyi bırak ve bir şeyler yap" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a ''Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Santos, ''Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum'' diyerek yanıt verdi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.
Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve dönen baba ise eşini kanlar içinde yerde buldu ve oğlunun televizyona bıçakla saldırdığını gördü. Babası eve gelince evin camlarını da kıran saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Net 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'yi İsrail'e silah ihracatı konusunda eleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?