AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya- Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki aylar belirleyici olacak" dedi.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'de Ukrayna yönelik yardımlarda yaşanan krize değinen Borrell, ABD'li politikacılara seslenerek, "Ne yapılması gerekiyorsa, hızlı bir şekilde yapılmalı" dedi.
Ukrayna'ya destek konusunda hızlanılması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bu ABD için de geçerli" dedi.
Önümüzdeki ayların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda belirleyici olacağını ifade eden Borrell, "Birçok analist bu yaz büyük bir Rus saldırısı bekliyor ve Ukrayna bir sonraki ABD seçimlerinin sonucunu bekleyemez" dedi. - WASHINGTON
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 760 belediye başkan adayı ve binlerce meclis üyesi adayıyla seçime kendi logolarıyla girileceğini açıkladı. Yapıcıoğlu, yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, adayların davranışları ve sözleriyle bu amacı ortaya koymaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yapıcıoğlu Gazze'deki soykırımın devam ettiğini ve uluslararası kamuoyunun gerekenleri yapmadığını ifade etti.
Polonya'da bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak. Yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak. Ayrıca trafik kazasına karışan ve kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da terk eden sürücülerin de araçlarına el konulacak. Alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödenecek. Bu yasa ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu bir kaset kumpasıydı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini ziyaret etti. Yılmaz ayrıca Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.
Saadet Partisi'nden Esenyurt Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Faruk Ertekin, SMA başta olmak üzere elektronik ortamda yardımlaşma usulüyle "çare olunabilecek" durumlar için projesini anlattı. Ertekin, "Dubai'deki bir hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız." dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Şubat ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 21 milyar dolarla rekor kırdığını gördük. Bu da bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti.
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