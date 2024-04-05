AB, Ermenistan'a 270 milyon euro destek sağlayacak

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında Belçika'da gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 yıl boyunca Ermenistan'a 270 milyon euro destek sağlayacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede, Uluslararası Kalkınma Ajansı programlarının uygulanmasına ilişkin konular, Dağlık Karabağ meseleleri ve Ermenistan'da demokrasinin geliştirilmesine yönelik programların uygulanması ile ilgili konular masaya yatırıldı.

"Bölgesel iletişim engellerinin kalkması konusunda tamamen kararlıyız"

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında söz alan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, görüşmeyi ABD ve AB ile genişleyen bir ortaklık olarak nitelendirerek, yeni pazarlara açılmak için ülkenin özel sektöründe rekabet gücünü artırmaya kararlı olduklarını vurguladı. Paşinyan, yatırım ortamını iyileştirmeye, Avrupalı ve ABD'li şirketler için daha çekici hale getirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Azerbaycan ile ilişkilerinin normalleşme sürecine değinen Paşinyan, "Ermenistan'ın 1991 Almatı Deklarasyonu'na dayalı olarak birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıma sürecine bağlılığını vurgulamak isterim. Almatı Deklarasyonu'na dayanarak sınırların belirlenmesi ve tüm bölgesel iletişim engellerinin kalkması konusunda da tamamen kararlıyız" dedi.

Paşinyan, Ermenistan hükümetinin "Barış Kavşağı" girişimini sunduğunu ifade ederken, "AB ve ABD'nin de sunduğumuz girişimin AB'nin Küresel Geçit stratejisiyle bütünleşmesini destekleyeceklerini umuyorum" şeklinde konuştu.

AB'nin Ermenistan'a yatırım planı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, Avrupa'nın Ermenistan'a ekonomik yatırım programını duyurdu. Dağlık Karabağ'dan göç etmiş Ermenilere destek için 30 milyon eurodan fazla kaynak sağladıklarını belirten Von der Leyen, altyapı projelerine, özellikle Karadeniz elektrik kablosu gibi iletim yollarına yatırım yapacaklarını belirtti. Yatırımlarla Avrupa'ya temiz, yenilenebilir enerji taşıyacaklarını ifade eden AB komisyonu başkanı, Ermenistan'ın yenilenebilir enerji üretimi ve Gürcistan ile bağlantılarını güçlendireceklerini ve sınır ötesi taşımacılığı konusunu araştıracaklarını söyledi. "Barış Kavşağı" projesini memnuniyetle karşılayan Von Der Leyen, şartlar uygun olduğunda AB'nin sınırları arası ulaşım konusunda da çalışma yapacağını kaydetti. AB'nin Ermenistan'a destek olmak ve ortaklığın geleceğini güçlendirmek amacıyla gelecek 4 yıl boyunca 270 milyon euro hibe sağlayacağını bildiren Von Der Leyen, "Bu fonlar, Ermenistan'ın ekonomisini ve toplumunu daha dayanıklı hale getirmek için kullanılacak" şeklinde konuştu.

500 milyon euroyu Ermenistan için seferber ettiklerini belirten Von der Leyen, "Bugün sunduğumuz bu destek paketi, mevcut ekonominin başarısına ve Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a yönelik yatırım planına dayanıyor. Halihazırda yarım milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirdi. ve şimdi yeni yatırım perspektifiyle çok daha fazlasını yapabiliriz" dedi.

ABD'den Ermenistan'a 65 milyon dolarlık yardım

Blinken, Ermenistan'a olan desteğin artacağını belirtirken, ülkenin demokratik ve ekonomik direncine destek vereceklerini söyledi. ABD'nin, Ermenistan'ın gıda güvenliği, dijital altyapı ve enerji sektörünün çeşitlendirilmesi gibi çabalarına destek sağlayacağını aktaran Blinken, Dağlık Karabağ bölgesinden göç eden Ermenilerin de destekleneceğini vurguladı. ABD'nin Ermenistan'a bu yıl 65 milyon dolarlık ekonomik destek sağlayacağını ifade eden Blinken, bu yardımın Ermenistan'ın komşularıyla barış içinde güçlü ve bağımsız bir ulus olma çabalarına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

"Güçlü bir Ermenistan, Güney Kafkasya'nın daha güçlü ve istikrarlı olmasına katkı sağlayacak"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ermenistan'ın direncini artırmak için reform çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti. Ermenistan'ın dış müdahalelere karşı mücadelesini destekleyeceklerini ve medya okuryazarlığını geliştirerek bilgi manipülasyonları ile mücadelede yardımcı olacaklarını vurgulayan Borell, "Güçlü bir Ermenistan, Güney Kafkasya'nın daha güçlü ve istikrarlı olmasına katkı sağlayacak" dedi. Borrell, bu çalışmaların bölgedeki tüm ülkelerin yararına olacağını ifade etti. - BRÜKSEL