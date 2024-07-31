AB, Hamas liderinin suikast sonrası taraflara itidal çağrısında bulundu

Politika

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki taraflara itidal çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Hiçbir ülke ve hiçbir ulus Orta Doğu'da yeni bir gerginlikten kazançlı çıkmayacaktır" dedi. - BRÜKSEL