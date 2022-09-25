Avrupa Birliği'nden İran'a "orantısız güç kullanımı" tepkisi: Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan protestoculara yönelik şiddettin durdurulması ve internetin açılması çağrısında bulundu.
Amini'nin ölümünün ardından İran'daki kadın ve erkeklerin, temel hakları olan toplanma ve protesto etme haklarını kullandıklarına dikkat çeken Borrell, "Artan sayıda rapor, İran güvenlik ve polis güçlerinin gösterilere verdiği tepkinin orantısız olduğunu ve çok sayıda yaralanmanın yanı sıra can kaybıyla da sonuçlandığını gösteriyor" dedi.
İlgili İran makamlarının internet erişimini ciddi şekilde kısıtlaması ve anlık mesajlaşma platformlarını engelleme kararının, ifade özgürlüğünü açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Borrell, "Avrupa Birliği ve üye devletleri için şiddet içermeyen protestoculara karşı yaygın ve orantısız güç kullanımı haksız ve kabul edilemez. Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir. Bu hak her koşulda sağlanmalıdır" denildi.
İran'ın taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Borrell, İran'ı söz konusu sözleşmede yer alan ilkelere uymaya çağırarak, "İran'ın protestolar üzerindeki şiddetli baskıyı derhal durdurmasını ve internet erişiminin yanı sıra ücretsiz bilgi akışını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca, İran'ın ölüm ve tutuklananların sayısını netleştirmesini, şiddet içermeyen tüm protestocuları serbest bırakmasını ve tüm tutuklulara gerekli süreci sağlamasını bekliyoruz" dedi.
Amini'nin ölümünün usulüne uygun olarak soruşturulması ve ölümünden sorumlu olduğu kanıtlanan herkesin sorumlu tutulması çağrısında bulunan Borrell, "İran Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki açıklamasını dikkate alıyoruz. Avrupa Birliği, Mahsa Amini'nin ölümü ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere tepki verme şeklini ele almak için bir sonraki Dışişleri Konseyi öncesinde elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecek" dedi.
Son Dakika › Politika › Avrupa Birliği'nden İran'a 'orantısız güç kullanımı' tepkisi: Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir - Son Dakika