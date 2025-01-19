AB Komiseri Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Politika

Avrupa Birliği (AB) Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib, Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib, 20-22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Lahbib, ziyareti çerçevesinde 20 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede, bölgede insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak. Bakan Fidan'ın Suriye'nin yeniden inşasında AB başta olmak üzere uluslararası toplumun vakit kaybetmeden adım atmasının önemini vurgulayacağı öğrenilen görüşmede, altyapı projeleri ve insani yardımların ulaştırılmasında her türlü iş birliğine hazır olunduğunun altı çizilecek. Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşünü sağlamak için atılabilecek ortak adımlar ele alınarak, Suriye'de Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda AB'den beklentiler iletilecek. Suriye'ye yönelik yaptırımların kritik sektörler başta olmak üzere kaldırılması çağrısı yinelenecek. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesi ile temasların artırılmasının hem Türkiye-AB ilişkileri hem de içinden geçilen süreçteki iş birliği için önem taşıdığı vurgulanacak. - ANKARA