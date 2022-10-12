AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı"Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı"Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı

12.10.2022 20:05

- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar hakkında yaptığı açıklamada,...

- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı"

Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül'de de hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolarla ilgili konuşan Leyen, İran'a gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini söylerken, "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" dedi. Leyen ayrıca, "Bu şok edici şiddet cevapsız kalamaz" diyerek İran'da yaşananlara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Mahsa Emini, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı'Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı"Leyen'den İran'a yaptırım çıkışı - Son Dakika
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