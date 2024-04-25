AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Gaziantep'teki depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Gaziantep'teki depremzedeleri ziyaret etti

AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Gaziantep\'teki depremzedeleri ziyaret etti

AB Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti. Ferreira, depremzedelerle görüşerek destek olunması gerektiğini vurguladı. Bölgenin normalleşmesi için yapılan çalışmalara teşekkür eden Ferreira, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

25.04.2024 13:42
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ferreira, Geçici Barınma Merkezi'ndeki Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu'ndaki öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra merkezdeki depremzedelerle görüşen Ferreira, ailelerle bir süre sohbet etti.

Elisa Ferreira, gazetecilerle, deprem gibi zor durumlarda yardımlaşılması ve onlara destek olunması gerektiğini söyledi.

AB'nin, Türkiye'ye zor durumlarında destek olmaya çalıştığını ifade eden Ferreira, "Burada tanıştığımız, karşılaştığım insanlardaki inanılmaz direnç beni çok etkiledi. Buradaki depremzedelerin yaptıkları iş ve gösterdikleri direnç gerçekten çok etkileyiciydi." dedi.

Ferreira, deprem bölgesinin normalleşmesi için gayret edenlere, belediyelere, öğretmenlere ve devlet kuruluşlarına teşekkür etti.

Afetin ardından bölgeye yapılanların gerçekleşmesi için enerji gerektiğine dikkati çeken Ferreira, şunları kaydetti:

"İnsanlarla, kadınlarla tanıştığımda bir gelecek istiyor ve bir geleceği de hak ettiğini gördüm. Tabi ki bizim desteğimiz önemli ama Türkiye'de de en üstü seviyeden en alt seviyeye kadar sahada insanlarla birlikte çeşitli kuruluşların çalışması, organizasyonu olmasa bizim desteğimiz işe yaramazdı. Buradaki çalışmalar ve bizlerin de desteğiyle böylesine bir trajedi sonrasında bölge toparlanmaya çalışıyor. Bu da çalışmanın, dayanışmanın ve karşılıklı saygının bir göstergesidir."

Ferreira'ya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Gaziantep'teki depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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