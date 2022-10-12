Bosna Hersekli siyasiler AB Komisyonunun "aday ülke" görüşünden memnun

Bosna Hersekli siyasetçiler Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmesini memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin açıklamasını değerlendiren Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, karardan duyduğu memnuniyetin altını çizerken, "Bosna Hersek'in 'aday ülke' statüsü almasının ülkede barışın korunmasındaki sahip olduğu öneme, geçtiğimiz dönemdeki, özellikle Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından, tüm zirve ve toplantılarda dikkat çektim." dedi.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ise, AB'nin Bosna Hersek'in kararlılığını takdir ettiği için memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "AB'nin görüşünü dikkate alacağız." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilcinin "dayattığı" kararların Bosna Hersek'in AB üyelik yolunu tehlikeye attığını söyleyen Komsic, bu adımın aday ülke statüsü verilmesine de olumsuz etki oluşturduğunu vurguladı.

Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodi???????k de, AB Komisyonunun ülkeye "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmesini "Bosna Hersek için uzun zamandır beklenen karar" olarak değerlendirdi.

Dodik, "AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, bu süreçte gösterdikleri anlayış ve kararlı çaba için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic bugünün "tarihi bir gün" olduğunu ifade ederek, sürecin devam etmesinin hem Bosna Hersek hem de bölge ülkeler için önemli olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'in AB üyelik yolunda ciddi bir ilerleme kaydettiğine değinen Turkovic, "Bu gelişimimiz AB raporunda da yer aldı. Tüm baskı ve engellemelere rağmen dış politikamızda önceliğimizi AB üyeliği olarak belirledik." diye konuştu.

AB Komisyonu Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, bugün Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.