AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti - Son Dakika
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AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti

25.02.2022 01:06
AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon devam ederken, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüşmek üzere bir araya geldi. AB liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı "barbarca" olarak nitelendirilen işgaline yanıt olarak Rusya'ya yönelik ülkenin ekonomisini ve kişileri hedef alan bir dizi ek yaptırımları onayladı. Yaptırımlar kapsamında ise AB'deki Rus varlıkları dondurulacak ve Rus bankalarının Avrupa'nın finans piyasalarına erişimi durdurulacak. Ayrıca yaptırımlar, diğer sektörlerin yanı sıra Rusya'nın ticaret, enerji ve ulaşım sektörlerini da hedef alırken, ülkeye ihracat denetimleri de uygulayacak. Aynı zamanda Zirvede anlaşmaya varılan bir bildiride AB liderleri yeni yaptırımların, "ortaklar ve müttefikler ile yakın koordinasyon içinde, Rusya'ya faaliyetleri için büyük ve ciddi sonuçlar doğuracağının" altını çizdi.

"Şimdiye kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketi"

Zirve'de liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik düzenlediği işgal nedeniyle kınarken, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ise Putin'i, "milyonlar için sefalete neden olan aldatılmış bir otokrat " olarak nitelendirdi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ek yaptırım paketini "şimdiye kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketi" olarak nitelendirdi. Ek yaptırımlara ilişkin Belçika Başbakanı Alexander de Croo yaptığı açıklamada ise, "Yaptırımlarımız, Rus ekonomisine kalbinden zarar verecek" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

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Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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