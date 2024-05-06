AB, Polonya'ya karşı başlatılan 7. madde prosedürünü sonlandırdı

Politika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya karşı başlatılan 7. madde prosedürünü sonlandırma kararı aldı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya karşı başlatılan 7. madde prosedürü kapsamında çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Polonya'nın son dönemde yaptığı değişikliklerle ülkede artık hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlaline ilişkin ciddi bir riskin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, AB Komisyonu'nun 7. madde prosedürünün sonlandırılması kararı aldığı bildirildi. Konu 21 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Bakanlar Konseyi toplantısında karara bağlanacak.

"Başbakan Donald Tusk ve hükümetini tebrik ediyorum"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Polonya için yeni bir sayfa açılıyor. 6 yılı aşkın bir süreden sonra 7. madde prosedürünü sonlandırabileceğimize inanıyoruz. Başbakan Donald Tusk ve hükümetini bu önemli atılımdan dolayı tebrik ediyorum. Bu sıkı çalışma ve kararlı reform çabasının bir sonucu" dedi.

7. madde prosedürü nedir?

Üye ülkeyi disipline etme ve cezalandırma imkanı tanıyan AB Anlaşması'nın 7. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu ülkenin AB değerlerine aykırı hareket ettiği kararı çıkarsa, o ülkeye karşı yaptırımların önü açılıyor ve AB kurumlarındaki oy hakkı askıya alınabiliyor.

Yargı bağımsızlığının ihlal edildiği gerekçesiyle Polonya'ya soruşturma açılmıştı

Polonya'da 2015 yılında iktidara gelen Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) reform adı altında yargı alanında yaptığı yasal düzenleme nedeniyle çok kez Avrupa Birliği kurumlarıyla karşı karşıya gelmişti. Hakimlerin atanması, görevden alınması, emekliye sevk edilmesinin Adalet Bakanı'nın iznine bırakılması, Yüksek Yargı bünyesinde yeni daireler oluşturulması gibi pek çok yeni düzenlemeyle ülkede yargıç güvenliği ve yargı bağımsızlığının ihlal edildiği gerekçesiyle AB Komisyonu tarafından Polonya'ya yönelik çok sayıda soruşturma açılmıştı. Polonya hükümetinin geri adım atmaması üzerine ise Komisyon, AB değerlerine ve AB hukukuna aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 20 Aralık 2017 tarihinde Polonya'ya yönelik 7. madde prosedürünü devreye sokmuştu. AB tarihinde bir ilk olan bu durumla Polonya meselesi Komisyon düzeyinden AB Bakanlar Konseyi düzeyine yükselmişti.

Tusk hükümeti yargının yeniden bağımsızlığa kavuşması için eylem planı sunmuştu

Donald Tusk başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, ülke yargısının yeniden bağımsızlığa kavuşması için 9 yasadan oluşan bir eylem planı sunmuş, AB hukukuna ve Avrupa Adalet Divanı kararlarına uyma taahhüdünde bulunmuştu. Tusk hükümetinin bu adımıyla yıllardır bloke edilmiş olan AB fonları önündeki engeller kalkmış, 2 ay içerisinde AB'den Polonya'ya 6,3 milyar euro ödeme yapılmıştı. - VARŞOVA